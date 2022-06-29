Son dakika: Araç sahipleri bu gece bayram edecek! Benzin, motorin, dizel fiyatlarına bir okkalı indirim daha!

Son dakika: Araç sahipleri bu gece bayram edecek! Benzin, motorin, dizel fiyatlarına bir okkalı indirim daha… Benzin fiyatlarına brent petrol fiyatları düştükçe indirim geliyor. Bu anlamda yeni bir indirim haberi daha gelince vatandaşlar bayram etti. Akaryakıta bu gece bir indirim daha bekleniyor. İndirim 30 Haziran’dan itibaren geçerli olacak. Benzin ve motorin fiyatlarına ardı ardına indirim gelmeye başladı. Bildiğiniz gibi dün 2.50 lira indirim yapılmıştı. Bu gece de yeni bir indirim geleceği iddia edildi.

Brent petrolün düşmesinin yanında döviz kurlarında yaşanan düşüşte akaryakıt fiyatlarına indirim yapılmasını zorunlu kıldı. 30 lirayı aşan motorine gece yarısı gelen 2 lira 50 kuruşluk indirimden sonra bu gece de indirim gelecek.

BENZİN FİYATLARINA 84 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı verilere göre motorine 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 84 kuruş indirim gelebilir. İndirimle eş güdümlü motorinin litre fiyatı aşağı yukarı olarak İstanbul’da 26,62 TL’ye, Ankara’da 26,73 TL’ye, İzmir’de 26,75 TL’ye düşecek.