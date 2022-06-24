Son Dakika Açıklaması Geldi: Artık Tamamen Zorunlu Oluyor

Türkiye, milyonlarca ehliyet sahibi vatandaşı içeren çok önemli bir gelişmeye sahip. Eski tür ehliyet sahibi olanlar yılsonuna kadar durdurulacağı ve tüm eski ehliyet sahiplerinin yeni ehliyet almaları gerektiği bildiriliyor. Şimdiye kadar vatandaşların yeni ehliyet almak için yapması gerekenleri de paylaştı. Eski ehliyetle araç kullanan vatandaşlara 2023’ün başından itibaren para cezası kesileceği iddia edildi. Dolayısıyla kişilerin hiç vakit kaybetmeden işlemlerini yenilemeleri gerekiyor. Aksi durumda maddi yaptırımlarla kişiler karşı karşıya kalacaklar. Bu durumda elbette ki kişilerin bütçesini etkileyecek!

Form İle Araçlar Kullanılabilecek

Bölge Nüfus Kurulu aracılığıyla sürücülerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar eski ehliyetlerini yenileriyle değiştirebilecekleri konuşulurken, sürücülerin yenileme sürecinde kullanmaları için geçici bir form sağlanacağı belirtildi. Değişim sırasında eski kimlik verilecektir. Bu form kullanılarak, yeni bir ehliyet türü alınana kadar bu form kullanılarak araç sürülebilir.

Gerekli Belgeler

31 Aralık 2022 tarihinden sonra trafikte bulunan eski sürücü belgesine sahip olanlara idari para cezası verileceği belirtilirken, vatandaşlardan randevu almak ve randevu almak için önceden yeni sürücü belgesi hazırlamasını gerektiren bazı belgeler olduğu ifade edildi. Aynı gün Nüfus Bürosuna gidin. Bu noktada paylaşılacak bu belgelerden ilki herhangi bir sağlık kurum ve kuruluşundan alınan “Sürücü Geliyor” raporu olup, buna ek olarak adres bilgilerinin MERNİS sistemine kaydedilmesi gerekmektedir.

Yeni ehliyete ilişkin takip eden duyuruda, başka bir adresten teslim almak isteyenlerin bunu özellikle belirtmesi gerektiği ve son olarak tüm adaylar için son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğrafın da istendiği belirtildi.

Kişiler 15 TL Ödeme Yapacak!

2022 yılı itibari ile ehliyet yenileme ücreti 15 lira olarak belirlenmiştir. Bunlardan 13 TL’si “değerli kağıt” ücreti, 2 TL’si ise “baz pay” ücreti olarak adlandırılmaktadır.

MEB Açıkladı! Yeni Dersler Geliyor!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 25 milyon sürücü belgesine sahip sürücü için öngördüğü “trafik görgü kuralları” kursunda ücretsiz trafik saygısı eğitimi verilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sürücü Eğitimcileri Federasyonu ve Türkiye Şoförler ve Otomobil Derneği ile imzalanan anlaşmalar kapsamında yeni uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Çalışma ile Türkiye’de 25 milyon sürücünün yol güvenliğini sağlamak, bireyleri trafik sorunlarına duyarlı hale getirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak için “saygı eğitimi” alması bekleniyor. Eğitim içeriğinde “Uyum ve Ulaşım”, “Ulaşımda Temel Değerler”, “Ulaşımda Empati ve İletişim”, “Taşımada Haksız fiiller”, “Ulaşımda Başkalarının Şoförlere Etkisi” gibi konular yer alacaktır. Ehliyet testinde trafik görgü kuralları testinde davranış”.

Eğitimde yayalara öncelik verilmesi, sürücünün araç kullanırken kuralları çiğnemesinin ceza olduğunu düşünmemesi, canlarının bedelini canlarının pahasına ödediğinin farkına varması gibi konulara dikkat edilecek.

Kurslar Tamamen Bu Süreçte Ücretsiz Olacak!

Anlaşma çerçevesinde Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü başkanlığında ülke genelinde kamu yararına ücretsiz olarak özel motorlu araç sürücülerine yönelik 3.500 eğitim kursu düzenlenecek. Kursta ders planı 4 saattir. Bakanlık, öncelikle kamu kurumlarında görev yapan şoförlerle saygı eğitimlerine başlayacak. Bu eğitimlerin bir ay içinde uygulanması bekleniyor.

Ardından ilde ehliyet sahibi belirli yaş grubundaki kişilere seçmeli eğitim verilmektedir. MEB, bundan sonraki çalışmalarıyla Türkiye’deki 25 milyon ehliyet sahibinin tamamına saygı eğitimi vermeyi hedefliyor.

Bakanlık, video, bilboard, afiş, el ilanı, broşür ve kamu spotları gibi tanıtım araçlarıyla farklı zamanlarda geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Protokolün uygulanması için illerde de yürütme kurulları oluşturulacak. Bakanlık, eğitime katılan sürücülere sertifika vermeye hazırlanıyor.