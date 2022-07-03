Son dakika: 18 yaşından büyük herkese KPSS şartsız memurluk hakkı verilecek… Ülkemizin ekonomik koşulları kapsamında işsizliğin ciddi bir sorun olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Pek çok genç zor koşullarda var olmak için iş ilanları kovalıyor. Bu nedenle de yayınlanan KPSS’siz iş ilanları büyük ilgi görmektedir. İlanlarda yer alan bilgilere göre binlerce personel alımı olacağı belirtildi. KPSS sınavına girmemiş olanlar ya da sınavdan düşük puan aldığı için iş başvurularında sıkıntı yaşayan kimseler için bu önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Binlerce kişiyi ilgilendiren KPSS şartı aranmayan ilanlara göre 121 personel alımının yapılması beklenmektedir. Başvuru şartlarının ne olduğu ve diğer detaylar binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Kamu kurumlarında iş bulmak isteyen gençler Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında eğitim durumlarına ve mezuniyetlerine göre uygun kadrolarda istihdam edilecektir. Şayet KPSS puanına gerek olmadan memur olmak istiyorsanız son zamanlarda karşınıza farklı seçeneklerin çıkacağını rahatlıkla ifade edebiliriz.

KPSS’siz Memurluk İçin Başvuru Şartları

Tercih işlemi yapmak isteyen adaylar genel şartları taşımak durumundadır. Kamu kurumlarında iş bulmak isteyen adaylar on sekiz yaşını doldurmuş olmalıdır. Görevini sürekli yapmasına engel hali olmaması da genel şartlardan bir diğeridir. Kamusal haklardan mahrum olmamak ve aktif biçimde görevini yapabilecek kişiler istihdam edilecektir. Ayrıca daha önce herhangi bir SGK kurumu üzerinden yaşlılık, emeklilik ya da malullük maaşlı alınmamış olması gerekir.

Başvuru yapacaklar için belli bir ilana kayıtlı kalma durumu yoktur. Aranan şartları yerine getirmek koşulluyla kolay bir şekilde başvuru işlemlerini yapabilirsiniz. Başvuru için İŞKUR tarafından güncellenen iş ilanlarını takip etmek yararlı olacaktır. On binlerce kişiye iş istihdamı sağlayan kurum üzerinden başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Tam da bu kapsamda memurluk kadrolarında dahil olmak için bazı koşulları sağlıyor olmanız gerekmektedir.

KPSS’siz Memurluk Kadroları

Yakın zamanda binlerce işçi alınacağı duyurulmuştu. KPSS şartı olmayan bu ilanların takip edilmesi önemlidir. Açık kadrolar arasında beden işçisi, satış danışmanı, aşçı, temizlik görevlisi, şoför ve büro personeli sayılmaktadır. İlanlara her gün yüzlerce başvuru gelmektedir. Başvuru yapmak isteyenlerin tarihleri geçirmemesi çok önemlidir.