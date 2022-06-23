Son altın kahini duyurdu: Altın fiyatı 2.000 TL olacak! İslam Memiş ve Selçuk Geçer şaşkın… Altında yön yukarı mı? Altın Haziran ayında ne kadar olacak? Bunun yanıtını ne İslam Memiş ne de Selçuk Geçer’den aldık! Cihat Çiçek altın fiyatları konusunda hemen herkesi şaşırtacak bir yorumda bulundur. Ünlü ekonomiste göre altın 2 bin 140 TL olacak! Böylece altın yeniden bir yükseliş trendine geçeceğe benziyor. İşte Haziran ayı itibariyle altındaki yeni yükseliş seyrinin nasıl olacağına dair merak edilen tüm ayrıntıların tamamı!

Altın 2 Bin TL mi Olacak?

Bilindiği üzere altın geçtiğimiz aylarda bin lirayı görmüştü. Ancak sonraki süreçte 890 civarında işlem gören altın, geçtiğimiz hafta itibariyle yeniden atağa geçti! Böylece altın fiyatlarında da ciddi oranda bir artışın yaşanılacağına dair yorumların sayısında ciddi oranda bir artış da gözlenmeye başladı. Konuya dair açıklamalarda bulunan Cihat Çiçek; altında hedefin 2 bin TL üzeri olduğunu açıkladı. Ünlü yorumcuya göre altın gelecek günlerde yeniden hızlı bir yükseliş trendine giriş yapacak. Böylece yatırımcısına kazandırmak konusunda üst düzeyde bir performans ortaya koyacak olan altın, yeniden yatırımcıların gözdesi konumuna yükselecek!

Bilindiği üzere pandemi döneminde yatırımcısına en fazla para kazandıran emtialar arasında altın ilk sıralarda yer aldı. 1 sene içerisinde yatırımcısına yüksek kar marjı sağlayan altında korana virüs süreci değişmeye başlayınca bir düşüş de yaşanmaya başladı. Buna paralel olarak FED faiz kararı sonrasında altındaki bu düşüş trendi hızlandı. Ortalama bin 800 Dolar seviyesinde seyreden ons altın fiyatı daha sonraki süreçte aşağıya doğru yön izlemeye başladı. Bu durumun doğal sonucu olarak ülkemizde de altında bir düşüş yaşanılmaya başladı. Bu konuya değinen Cihat Çiçek, hemen herkesin ilgisini çeken açıklamalarda bulundu!

İşte Cihat Çiçek’in Açıklamaları

Ünlü altın yatırımcısı Cihat Çiçek, altının ülkemizde para basımının hızlanmasına paralel olarak artışa geçeceğini vurguladı. 45 yıldır altına yatırım yapan Cihat Çiçek son gelişmeler ışığında artık altın kendini 2 bin TL üzerine atmaya hazırlıyor diye açıklamalarda bulundu!

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