Siz siz olun uzak durun! Karısını en çok aldatan burçlar belli oldu! İşte aldatan burçlar sıralaması… Aldatmaya meyilli olan burçlar listesinin başında aslan burçları gelir. Aslan burçları ellerinde olan herhangi bir şeyden daha iyisinin olduğunu fark etmelerinden sonra onu alabilmek için çabalamaya başlarlar. Bu nedenle de karısını en çok aldatan burçlar arasında ilk sırada yer alır. Aslan burçlarından sonra sırada yay burçları vardır. Yay burcu, eğlencenin burcu olarak tanınır. Bu durum dolayısıyla da eğer eğlenemez ve kendilerini özgür hissetmezlerse partnerlerini kendileri için daha eğlenceli olabilecek biri ile aldatabilirler. Yay burçları kadar akrep burçları da aldatmaya meyillidir. Akrep burçları karşılarında olan kişi ile cinsel uyumlarının olmasına meraklıdır. Bu nedenle de eğer partnerleri ile yatakta mutlu olamıyorlarsa kendileri için aldatmak zor olmayacaktır.

İşte Karısını Aldatma Potansiyeli Yüksek 3 Burç

Aldatma potansiyellerinin fazla olduğu 3 burç, şöyle sıralanabilir:

• Aslan

• Koç

• İkizler

Bu üç burcun tümü de esas olarak eşlerinden ya da partnerlerinden istediklerini alamadıkları zamanlarda aldatma potansiyeline yüksek bir şekilde sahip olan burçlardır. Ancak ikizler burcu için bu durum bazen değişebilir. İkizler burcu, karşısında olan kişiye göre değil kendi isteklerine göre hareket eder. Bu nedenle ilgisi farklı bir yere kayarsa kolaylıkla eşini aldatabilir. Ancak ikizler burcu karısını en çok aldatan burçlar arasında yer alsa da aldatmasından sonra pişmanlık duyduğu burçlar arasında da yer alır.

En Çok Aldatan Burçlar Sıralaması Nasıldır?

Eşlerini aldatan burçların sıralamaları, şöyle yapılabilir:

• Balık

• Akrep

• Terazi

• Aslan

• Kova

• İkizler

• Yay

• Boğa

• Yengeç

• Oğlak

• Koç

karısını en çok aldatan burçlar listesinin en başında balık erkekleri gelir. Balık erkekleri kadınlarının aksine o kadar sadık kalabilen kişiler değildir. Kova, ikizler, terazi ve aslan burçları ise flörtöz burçlar olmalarından dolayı aldatılma eğilimine girerler. Terazi ve kovalar ilişkileri başlamasından hemen sonra sadık birer insan haline bürünürler. Ancak karşılarında olan kişiden hoşlanmayı bıraktıkları anda aldatma ihtimalleri de hızla artar. Yay ve boğa burçları, ancak kendilerini rahat hissetmedikleri bir ilişkide karşılarındaki kişiyi aldatma durumu içine girebilirler. Yengeç, oğlak ve boğalar ise genellikle ikili ilişkilerinde sadık burçlardır. Özellikle oğlak burçları için aldatma ve aldatılma hiçbir zaman olmaması gereken bir durumdur. Koç burçları da aldatılmaktan hiç hoşlanmazlar.