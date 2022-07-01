Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç Ayrıldı!

Gibi dizisinin İlkkan’ı Kıvanç Kılınç sosyal medyadan aşk dolu sözler paylaştığı oyuncu sevgilisi Gizli Saklı’nın Nazlı’sı Sinem Ünsal ile ayrıldı!

Exxen’de yer alan Gibi dizisiyle üne kavuşan Kıvanç Kılınç ünlü oyuncu sevgilisi sevgilisiyle ayrıldı!

Mucize Doktor dizisiyle parlayan Sinem Ünsal 4 yıllık ilişkisini bitirdi. Ünsal 4 yıldır Kıvanç Kılınç ile birlikteydi. Ancak bu birliktelik bitti!

Sinem Ünsal ile sevgilisi Kıvanç Kılınç’tan kötü haber geldi.

Ünlü oyuncu çiftte nazara mı geldi yoksa şöhret mi arayı açtı merak edildi. Dört yıllık beraberlik bitti! Peki neden ayrıldılar?

Sinem Ünsal ile Kıvanç Kılınç ayrılık nedeni olarak fikir ayrılıkları gösterdi.

Son olarak Gizli Saklı dizisinde yer alan Sinem Ünsal ayrıca Aydınlıkevler tiyatro oyunuyla adından söz ettiriyordu. Kıvanç Kılınç da son günlerde Exxen’de yer alan Gibi dizisiyle sosyal medyanın en çok sevilen isimlerinden biri olmuştu.