Son Dakika ünlü oyuncu Sinem Kobal bebeğini mi kaybetti? Sinem Kobal neden gündem oldu merak ediliyor. Kenan İmirzalıoğlu ile olan evliliği iyi bir şekilde giden Sinem Kobal hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Peki Sinem Kobal bebeğini mi kaybetti? Sinem Kobal’a ne oldu?

Sinem Kobal bebeğini mi kaybetti?

2016 yılında Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliğe adım atan Sibem Kobal, bebeğini kaybetti haberleri ortaya çıktı. 34 yaşında güzel oyuncu bu sefer sosyal medya mağduru. Sinem Kobal bebeğini kaybetmedi.

Sosyal medyada bir haberde ve videoda yer alan Sinem Kobal’a üzücü haber sonrası hayranları bebeğini kaybetti diye düşündü. Ancak haberin doğruluğu bulunmuyor.

Leyla bebeğin sağlığı nasıl?

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın ikinci kızları Leyla İmirzalığlu apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Doğumdan 2 gün sonra tekrar hastaneye kaldırılan Leyla İmirzalıoğlu tedavi gördüğü biliniyor.

Ancak çiftin bebeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastaneden çıkıp evine geçen çiftten kötü haber çok şükür yok.

Sinem Kobal bebeğini kaybetti haberleri doğru değil.