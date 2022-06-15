Şimdi almayan daha da alamaz! Toyota Corolla Hybrid modelde 220 bin TL indirim! Benzin fiyatları artınca… Otomobil markaları arasında büyük bir saygınlığa sahip olan Toyota markasının en bilinen modeli olan Corolla Hybrid modellerinde dev indirimler gerçekleşti. Şubat ayında yapılan ÖTV indirimleri sonucunda bu modellerde toplamda 220 bin lira indirim yapıldı Corolla modeline hayranlık duyan birçok vatandaş ise bayilere akın etti. Bu araçlar dışında 2022 model bazı araçlarda da indirimler gerçekleşti. Öte yandan yapılan ÖTV indirimi dışında otomobil kredisi ve peşinat indirimleri de kapıda. Yetkililerin yaptıkları açıklamaya göre peşinat miktarının %2’si oranında da ek indirim yapılması bekleniyor. Ancak onuyla ilgili Toyota markasında resmi bir açıklama gelmiş durumda değil. Fakat bu beklenti alınana bazı bilgiler doğrultusunda oluşmuş durumdadır.

Toyota Corolla Hybrid Güncel Fiyatları

Toyota Corolla Hybrid araç modeli toplamda 4 sınıfa ayrılmaktadır. Bu araçlar Dream, Dream X-Pack, e-CVT ve Flame modelleridir. Her modelin sahip olduğu özellikler ve fiyatlar ise birbirinden farklı olmaktadır. Hybrid Dream modelinin eski fiyatı 807 bin TL’den 651 Bin TL’ye gerilemiş durumda. Öte yandan X-Pack modelleri de indirim öncesinde 850 bin TL’den satışa sunulmaktaydı. Ancak indirim sonrası fiyatlar 650 bin TL’ye geriledi. Son olarak Flame modelleri ise indirim öncesinde 840 bin TL idi. Ancak şu an için güncel fiyatı 700 bin TL.

Toyota Corolla Hybrid Araç Özellikleri

Bu model araçlar 4 silindirli 1.8 tip motor olarak tasarlanmıştır. Öte yandan elektrikli manyetik bir motora sahiptirler. Bu sayede yakıt tasarrufu konusunda en iddialı araç modellerinin başında gelmektedirler. Ayrıca modellerin en yüksek hız kapasitesi 180 km olup 98 beygir gücüne sahiptir. Modellerin hızlanma süresi ise en fazla 11 saniye kadar sürmektedir. Şehir içi yakıt tüketimleri ortalama 3 litre iken şehir dışı yakıt tüketimi ise yaklaşık 4 litre olmaktadır. Son olarak ise bu araçlar yüksek güvenlik teknolojilerine sahip olup iç tasarım tamamen elektronik sistemler ile donatılmıştır. Bu özelliklere sahip bir araca sahip olmak için bu araçlarla ilgili yapılan kampanya açıklamalarını takip etmekte yarar var!