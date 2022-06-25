Sihirli Annem dizisinin yaratıcısı senaristi Gamze Özer vefat etti! Gamze Özer kimdir?

Ekranlara bir dönem damga vuran ve hemen ardından Exxen’de yayınlanmaya devam eden Sihirli Annem dizisinin yaratıcısı ve senaristi Gamze Özer vefat etti. Gamze Özer kimdir, Gamze Özer neden öldü merak ediliyor!

Gamze Özer vefat etti!

Sihirli Annem dizisiyle adından söz ettiren ve çok sevilen Gamze Özer, dün gece vefat etti. Gamze Özer neden öldü, hastalığı neydi ve hastalığı var mıydı merak ediliyor. Ancak yakın çevresi Gamze Özer ölümü sonrası yasa boğulmuş durumda. Artık Sihirli Annem öksüz kaldı yorumlarının paylaşılmasıyla Gamze Özer vefatı ardından anılıyor. Gamze Özer 47 yaşında vefat ederek hayata gözlerini yumdu.

Gamze Özer kimdir?

1975 doğumlu Gamze Özer, şarkı sözü yazarı, gazetesi, senarist, oyuncu ve yönetmenlik mesleğiyle ilgileniyordu.

İzmir doğumlu olan ve Dokuz Eylül Üniversitesi güzel sanatlar fakültesi tiyatro bölümü mezunu olan Özer, 90 – 92 yıllarında tiyatro oyuncusu olarak başladığı karıyerine, 94 yılında köşe yazarı olarak devam etti.

1997 yılında taşındığı ve hayatına devam ettiği İstanbul süreci başlayan Gamze Özer burada senaryo yazmaya başladı ve bir çok ödülün sahibi oldu.

Sihirli Annem 2021, Sihirli Annem sinema filmi, Maskeli Balo, Nefes, Hanımın Çiftliği, Annem, Acemi Cadı, Kınalı Kar gibi bir çok dizinin senaristliğini yaptı.

Gamze Özer 25 Haziran cumartesi günü hayata gözlerini yumdu.