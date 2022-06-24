Shakira Derbeder Oldu! Aldatıldıktan Sonra Arabasında Bitik Halde Görüntülendi!

12 yıllık eşi ve çocuklarının babası tarafından aldatılan Shakira trafikte görüntülendi!

Dünyanın en ateşli kadını olarak gösterilen ve kariyerini evliliği uğruna geri plana atan Shakira Barcelonalı yıldız Pique tarafından aldatıldı.

Aldatılmanın ortaya çıkması sonrası ayrılık kararını duyuran çiften Shakira’ya sosyal medyadan destek yağarken çift konu hakkında hiç konuşmadı.

Shakira bugüne kadar sosyal medya hesabından işiyle ilgili eğlenceli paylaşımlar yaparken ilk kez dışarda kendiyle kaldığı sırada görüntülendi.

PİQUE’NİN KEYFİ ŞİMDİLİK YERİNDE SHAKİRA YIKILMIŞ!

Trafikte görüntülenen Shakira’nın oldukça üzgün, bitkin ve derbeder halde olduğu görüldü.

Pique ise geçtiğimiz günlerde Stockholm’de bir partiye yanında sarışın bir kadınla katılırken fotoğrafları gizlice çekilip basına servis edildi.

Shakira aldatılmasının ortaya çıkması sonrası Instagram hesabından yakışıklı oyuncuları takibe alarak intikam almıştı.