SGK ve Ziraat Bankası İşbirliği Herkesi 750 TL Taksitle Ev Sahibi Yapıyor

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşın yüzünü güldüren bir haber Sosyal güvenlik Kurumundan geldi. Artan kira ve konut fiyatlarına tepkili olan birçok vatandaş için Ziraat Bankası 0 faizli konut kredisi desteği sözünü verdi.

Piyasaların geçtiğimiz yılın son dönemleri ile benzer bir iniş çıkışa sahip olması konut fiyatlarını oldukça yükseltmiş ve ev sahibi olmayanların kara kara düşünmelerine neden olmuştur. Bu olumsuz duruma çözüm niteliğindeki bir atılım gerçekleştiren Ziraat Bankası, düşük taksit tutarları çerçevesinde sıfır faizli konut kredisi imkânı sunuyor.

Çeşitli kamu kuruluşları ile sosyal bir devlet olma yolunda ilerleyen Türkiye cumhuriyeti, temel tüketim gruplarında yer alan konularda vatandaşlarına birçok avantaj sunuyor. Dar gelirli oldukları için olumsuz bir durum içinde oldukları kabullenilse de, kamu kurumları tarafından sunulan fırsatlar asılan yüzleri bir nebze de olsa güldürmeyi başarıyor.

Kamu Bankalarından 0 Faizli Konut Kredisi İmkânı

Sosyal Güvenlik Kurumu ile birlikte hareket eden Ziraat Bankası, tüketiciyi sevindirecek bir projeyi hayata geçiriyor. Kiracı olmaktan kurtulmak ve kendi evini satın almak isteyenleri kapsayan kampanyanın detayları da oldukça ilgi çekici.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun resmi internet adresinde yayınlanan kampanyanın detaylarında kimlerin hangi koşullarda yararlanabilecekleri yazıyor. Faizsiz bir şekilde banka kredisi kullanımı olanağı sunan kampanyanın nakit limiti 241 bin TL olmak üzere 120 ay vade ile sınırlandırılmıştır.

Kampanyadan Kimler Yararlanabilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ziraat Bankası tarafından sunulan 0 faizli konut kredisi için başvuru sırasında öncelikli kişiler bulunuyor. Buna göre 15 Temmuz’da gazi olanlar, savaş malulleri, dul ve yetim maaşı alanlar öncelikli olarak başvuruda bulunabilecek.

Ziraat Bankası şubelerine gidilerek yapılacak olan başvurular, öncelik sırasına göre onaylanarak hak sahiplerine nakit konut kredisi desteği sunulacak. Aylık ödemesi yaklaşık olarak 750 TL olması planlanan faizsiz kredi, birçok kişinin uygun koşullar altında ev sahibi olmalarını sağlayacak.

Ayda Sadece 750 TL Taksitle Ev Sahibi Olunabilir

Konut kredilerini takip edenlerin bildiği gibi kamu bankalarının birçoğu çeşitli mağduriyeti olan öncelikli vatandaşlara sıfır faizli konut kredisi desteği veriyor. SGK’dan alınması gereken hak sahibi belgesi eşliğinde ziraat Bankasına yapılacak başvuruların sonucunda 240 bin liraya kadar konut kredisinden faydalanılabiliyor.

Konut kredisi kampanyasından sigortalı çalışan kişinin kendisi ya da hak sahibi niteliğinde olan eş ve çocuklarda başvuruda bulunabiliyor. Ortalama 3 bin TL aylık geliri olan bir kişi ayda 750 lira ödeyerek ev sahibi olabiliyor. Bu doğrultuda kişinin maaşının Yüzde 25’i oranında bir aylık ödeme planı çıkarılarak zorlanmadan ev sahibi olmak kolaylaştırılmıştır.

Hak Sahipleri İçin Diğer Konut Kampanyaları Neler

TOKİ tarafından sıkça satışa sunulan konutlar, öncelik verilen hak sahiplerine bir evle sınırlı olmakla birlikte 240 ay vadeye kadar ödeme kolaylığı sunuluyor. Konut bedelinin Yüzde 10 u kadarı peşinat alınarak cüzi miktardaki aylık ödemeler yüksek kiralardan beli bükülmüş olan vatandaşın rahata ermesine olanak sunuyor.

Faizsiz konut kredilerinin yanı sıra ekonomik durumu ev almaya elverişli olmayan ve evi kötü durumda olan vatandaşlara da kira yardımları yapılıyor. Kira yardımına ek olarak evini onarmak ve yeniden yaptırmak isteyenler için geri ödemesi nakdi yardımlarda bulunulan ilin kaymakamlığına başvurulması halinde yapılıyor.

Prefabrik ev yaptırmak isteyenlere 30 bin TL, betonarme ev yaptırmak isteyenler ise 40 bin TL nakit desteği sunuluyor. Kaymakamlık tarafından maddi durumunu belgeleyen kişiler sosyal yardımlaşma kuruluşları aracılığıyla konut bakım ve onarım desteği ya da kira yardımı talebinde bulunabilirler.