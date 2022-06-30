SGK-SSK ve Bağkur’lu için 15.000 TL ve 10.000 TL hazırlandı! Bayram öncesi alın!

SGK-SSK ve Bağkur’lu için 15.000 TL ve 10.000 TL ödeme için detaylar ortaya çıktı. Kurban Bayramı’ndan önce paralar hesaplara yatacak. Emekli olan vatandaşlar bayrama kadar başvuru yaparak paralarını alabilecek. PTT ve Vakıfbank bağlamında başvurular kabul görecek. PTT ve Vakıfbank tarafından yapılan bu kampanya da çok önemli bir detay ortaya çıkıyor. Bu detay şu şekildedir emekli vatandaşlarımızın maaşlarını bu kurumlardan almaları gerekmektedir. Kredi notu ise hiç önemli değildir.

Ptt ve Vakıfbank tarafından başlatılan bu kampanya nakit ihtiyacı olan vatandaşları hedef alıyor. Kampanyanın başlamasıyla birlikte oldukça yoğun bir ilgi ortaya çıktı. PTT ve Vakıfbank’ın en önemli özelliği ise kredi faiz oranlarının oldukça düşük olmasıdır.

PTT üstünden başvuru yapmak isteyenler için yol haritasını haberimizde paylaştık. Emekli maaşınızı PTT bağlamında alıyorsanız güzel haberimiz var. İster PTT şubesine giderek, ister ise online olarak paranızı hızlıca alabilirsiniz.

PTT şubelerine gitmeden paranızı almak ise oldukça kolaydır. Bilindiği gibi emekli olan vatandaşlarımızın hepsi şubelere gidemeyebilir. Cep telefonunuz üzerinden yapmanız gereken istediğiniz para miktarını yazarak 30-50 numarasına göndermenizdir. TC kimlik numaranızı yollamanız sonrasında para hesabınıza yatıyor.

Vakıfbank üstünden başvuru yapmakta PTT kadar kolaydır. Emekli olan vatandaşlar banka hesapları bağlamında internet bankacılığı ve mobil uygulama kullanarak kredilerini alabilirler. Vakıfbank emekli vatandaşlarımıza verdiği kredilerde 3 sene geri ödemeli ve 90 gün ödemesiz şekilde bir güzellik yapmaktadır. Öte yandan Vakıfbank emekli vatandaşlarımıza maaşa ek olarak 750 TL promosyonda vermektedir.

Editörün notu: Haberimizde yer alan görseller PTT ve Vakıfbank resmi sitesinden alınmıştır.