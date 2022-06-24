SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli ikramiyelerine tarihi zam! Kulise göre Kurban Bayramı ikramiyeleri 1900 lira oluyor

SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli ikramiyelerine tarihi zam! Kulise göre Kurban Bayramı ikramiyeleri 1900 lira oluyor… Kurban Bayramı için az bir süre kala emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili her kafadan bir ses çıkmaya devam ediyor. Bilindiği gibi emekli vatandaşlarımıza bayram ikramiyeleri 1.100 TL ödeniyordu. Fakat yaşanan enflasyon artışları ve hayat pahalılığı sonrasında bu rakamın 1.900 TL olacağı iddia edildi.

Kurban Bayramı artık sayılı günler kalmışken, emekli vatandaşlarımız bayram ikramiyesi için detayları araştırmaya başladı. Bu anlamda hükümet yüksek enflasyon yüzünden vatandaşları koruma altına almak istiyor. Ankara kulislerinden gelen haberler bağlamında emekli bayram ikramiyesi zamlı olarak verilecek. Geçtiğimiz bayramda da zam beklentisi oluşmuş fakat 1.100 TL yatmıştı. Kurban Bayramı’nda bu durumun değişeceği iddia edildi.

Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Zammı Kaç Para Olacak?

Emekli vatandaşlarımızın en önemli beklentisi ikramiyelere zam yapılması yönünde. Enflasyon oranlarının tavan yaptığı şu günlerde ise hükümet bu yönde bir adım atmak istiyor. Ramazan Bayramı’nda yatmayan zamlı ikramiyenin, Kurban Bayramı’nda 1900 TL olarak yatması bekleniyor.

Emekli Bayram İkramiyesi Zam Tablosu Belli Oldu

Şuan Bayram İkramiyesi: 1100 TL

%70 zam gelirse: 1.900 TL olacak

Kurban Bayramı İkramiyesi İçin 1900 TL Beklentisi

Herkesin bildiği gibi Çalışma Bakanlığı bu konu hakkında çeşitli faaliyetler yürütüyordu. Emekli bayram ikramiyesi zammı üzerinde çalışıldığı belirtilmişti. Bu anlamda Kurban Bayramı ikramiyelerinin 1.900 TL olabileceği iddia edildi.

2022 Kurban Bayramı Tarihi

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı