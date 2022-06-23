SGK, SSK ve Bağkur emeklisine ek ödeme duyurusu geldi

Emeklilere önemli açıklamalarda bulunuldu. Her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da devletten emekli maaşı alanlara promosyon ücreti ödenecek. SSK, BAĞKUR ve emekli memurlar bu bayram devletin sunduğu promosyon miktarını öğrenmek isteyince hesaplarına ne kadar para yatırılacağı belli oldu. Detaylar burada;

Kurban Bayramı emeklilik ikramiyesi örnek olarak Ramazan Bayramı emeklilik ikramiyesi kullanılabilir. Bayramdan birkaç gün önce ödenen emekli ikramiyelerinin Kurban Bayramı ile aynı olması bekleniyor. 2200 TL toplam emeklilik ikramiyesi açıklandı. Bu nedenle emeklilik ikramiyesinin Ramazan Bayramı’nda 1100 lira, Kurban Bayramı’nda ise 1100 lira ödenmesi bekleniyor.

8 Temmuz 2022 Kurban Bayramı arifesidir. Diyanet, Kurban Bayramı tarihini açıkladı. Kurban Bayramı’nın tarihleri 4 gün olup, tarihleri şu şekildedir:

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Tarih: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı’nın 4. Günü: 12 Temmuz Salı

İkramiyelerin kesin tarihi henüz bilinmiyor.

İkramiye kimlere veriliyor;

SSK, Bağ-Kur ve sandık emeklileri

Şehit ve Gazi Yakınları

Ölüm aylığı alan

Görev ve savaş malullüğü aylığı alan özel ve astsubaylar,

Geçici köy korucusu

Şampiyon atlet,

Koreli, Kıbrıslı ve Kurtuluş Savaşı gazileri,

Terör nedeniyle hayatını kaybeden siviller ve hak sahipleri

Kurban Bayramı Öncesinde Müjde Geldi

Milyonlarca emekliye Kurban Bayramı öncesi duyuru! Bankanın emekliler için banka değişikliği konusunda birçok promosyonu bulunurken, ING ayrıca maaşlılara özel nakit ödeme imkânı da duyurdu. “Emekli maaşınızı ING’ye aktararak maaşınıza bağlı olarak 2.750 TL’ye kadar herhangi bir koşul olmadan nakit desteği alabilirsiniz. Ayrıca emekli yakınlarını getirenler toplamda 1.250 TL’ye kadar promosyon alabilir. Maaşınızı kolayca aktarabilirsiniz. ING ve nakit promosyon fırsatını asla kaçırmayın.

Ek olarak, maaşını ING’ye getiren emekliler, ücretsiz olarak 3 ay turuncu hesap avantajından yararlanıyor. Emekliler %2,09’dan başlayan faiz oranlarıyla ING’de ihtiyaç kredisi alabilirler. Üstelik kredi tahsis ücreti de yok! 1 aylık brüt gelir/aylık tutar;

1.850 TL – 1500 TL (1.500 TL hariç)

1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) 2.300 TL,

Kampanyadan, bankamızdan 3 yıl süreyle emeklilik almayı taahhüt eden ve nakit promosyon alan mevcut ve yeni emeklilik müşterileri yararlanabilir. Promosyon ödemelerinden yararlanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır. Promosyon sözleşmesine bağlı herhangi bir koşul yoktur; Aylık net gelir 1.500 TL’ye ulaşırsa 1.850 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında ise 2.300 TL, 2.500 TL’yi aşarsa 2.750 TL.

Bu promosyon, 8 Nisan 2022 ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamazlar. Milyonlarca emekli için banka promosyon sözleşmeleri Şubat ayında sona erecek. Yeni ödemeler 1 Mart’ta başlayacak. Bu amaçla, büyük Türk bankaları arasında da rekabet başlatılmıştır. Promosyonu en son açıklayan banka ING Türkiye oldu. Banka, emeklilere özel bu kampanyada 2000 2500 TL’ye varan promosyon fırsatları sunduğunu kaydetti.

Yapılan açıklamada; Emekli ING müşterileri, yeni kampanya yelpazesinde 450 liraya kadar nakit promosyon; turuncu hesapta aylık 750 lira harcama yaptıklarında 50 lira nakit promosyon kazanacak. Böylece 3 yıl boyunca ek 800 TL promosyon, toplamda 2 250 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sağlanacaktır. Emekli ING üyeleri de Turuncu Ekstra programı kapsamında Turuncu Hesap’taki birikimlerinden, internet ve mobil bankacılıktan yapılan havalelerde herhangi bir alt tutar ve vade sınırı olmaksızın ve herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilmektedir.