SGK Emeklilerinin Yüzünü Güldüren Kampanya Ziraat Bankası’ndan

SGK emeklileri için sevindirici bir kampanya haberi Ziraat Bankasından geldi. Buna göre Bankart sahibi olan tüm emekliler 30 Haziran tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde 200 TL ödeme hesaplarına yatırılacak.

Emeklilere yönelik kampanya başlatan Ziraat Bankası, bankartları ile anlaşmalı işyerlerinden alışveriş yapmaları halinde 200 TL hak edebilecekler. Market, sağlık ve giyim harcamalarını kapsayan kampanya detaylarında her 500 liralık harcamaya 50 liralık geri ödeme kampanyası bulunuyor.

Emeklileri İlgilendiren Kampanyanın Ayrıntıları