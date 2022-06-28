SGK baklayı ağzından çıkardı! Bu belgeyi getiren anında emekli oluyor! Milyonlar başvurdu

Milyonlar başvurdu… SGK baklayı ağzından çıkardı! Bu belgeyi getiren anında emekli oluyor! Emekli olmak isteyenlerin başvuruları, güncel olarak iki farklı yöntem ile gerçekleşir. Emekli olmak isteyen kişiler, güncel olarak e-devlet sisteminden ya da ikametlerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine başvuruları sonucunda gerçekleşebilir. E-devlet üzerinden online olarak başvuru yapacak olan kişilerin sisteme giriş yapmalarından sonra emekli olabilmek için gerekli adımları takip etmeleri gereklidir. Sosyal Güvenlik Kuruma başvuru yapmak isteyen kimselerinse gerekli belgeleri kuruma teslim etmeleri gereklidir.

Emekli Olmak İçin Hangi Evraklar Gereklidir?

Emeklilik başvurusunda teslim edilmesi gereken evraklar, emeklilik başvurusu yapacak olan kişilerin sigorta türlerine göre değişiklik gösterir. Güncel olarak belirenmiş emeklilik müracaatı evrakları ise şöyle sıralanmıştır:

4A sigorta kapsamında emekli olacak kişilerin teslim etmesi gerekli evraklar:

• İşten ayrılma belgesi

• Çalışılmış olan firmadan alınacak olan gelir vergisi muafiyet belgesi

• Tahsis ve talep belgesi

4B sigorta kapsamında emekli olacak kişilerin teslim etmesi gerekli evraklar:

• Tahsis ve talep belgesi

4C sigorta kapsamında emekli olacak kişilerin teslim etmesi gerekli evraklar:

• Kimlik fotokopisi

• Yerleşim belgesi

• Emekli olmak isteyen kişinin çalıştığı kuruma dair resmi kurum kimliği

• Askerlik belgeleri

• Eğer varsa askeri borçları kanıtlar nitelikte belgeler

• 3 adet vesikalık fotoğraf

• Kişinin emekli maaşını almak istediği bankanın açıkça belirtildiği talep formu

• Tahsis ve talep belgesi