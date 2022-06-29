SGK az önce ilan etti! Emeklilikte yeni yaş sınırı belli oldu! 1800 gün primi dolanlar dikkat… Emeklilikle ilgili her gün yeni müjdeli haberler geliyor! Bu müjdeli haberler arasında en erken kaç yaşında emekli olunabileceği ile ilgili haberler çok dikkat çekmektedir. Kişilerin emekli olabilmesi için öncelikli olarak bu çalışanların sigortalı çalışan olması gerekmektedir. İlk şart sigortalı çalışan olmaktır. Daha sonrasında bu çalışanların belli bir yaşa ulaşmış ve prim sayısını doldurmuş olması gerekmektedir. SGK’lı Çalışan tüm çalışanlarında belirli şartları yerine getirmeleri gerekir. Bu şartları yerine getiren çalışanlar yaşı beklemeden emekli olabilmektedirler. Her geçen gün çalışan sayısı daha fazla artmaktadır.

Çalışan sayısı arttıkça çalışanlara ne zaman emekli olacağı konusu oldukça merak eden bir konu olmaya başlamıştır. Kişilerin kaç yaşında emekli olacağım günden güne daha fazla araştırılmaya başlanmıştır. E-devlet üzerinden ne zaman emekli olacağınıza kaç yaşında emekli olacağınıza ve kaç gün izin kaldığı gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-devlet üzerinden emeklilik maaşınızın ne kadar olacağını da öğrenebilirsiniz.

1800 gün primi dolanlar

Emeklilik yaşı bazı durumlarda değişebilmek de fakat bazı çalışanlar için 10 yıl Sigorta ve 1800 gün prim yeterli olabilmektedir. Bu gibi durumlarda emeklilik yaşının Daha erkene çekmek mümkündür. Sadece belli durumlarda erken emeklilik mümkündür. Bundan çalışma gücünü kaybeden kişiler için geçerlidir. Bu kişiler için de sigorta erken emeklilik fırsatı sunmaktadır. Çalışma gücü olmayan ya da üzerine bakması ile yükümlü olan kişiler var ise 1800 gün prim emekli olmak için yeterli olmaktadır. Sadece bu saydığımız özel durumlara sahip olan kişiler için geçerli bir durumdur. Bu şartlara uyup uymadığınız ve emeklilik hakkınızın bulunup bulunmadığını e-devlet üzerinden inceleyebilirsiniz.

Yaş Şartı Kimler İçin

Bağ-kur ile emekli olan kişiler yalnızca günü doldurmak yeterlidir. Bu kişiler için belirli bir yaş şartı yok sadece gün şartı vardır. Gününü doldurmuş tüm bağ-kur çalışanları emekli olabilmektedir. Bağ-kur ile çalışan tüm çalışanlar 10 yıllık sigorta ve ayrıca 1800 günü primlerini doldurdukları o anda emekli olabilmektedirler. Bu konuda ilgili yerlere başvurunuzu yaparak emekliliğinizi hak edebilirsiniz.