SGK açıkladı! Anne, babaya toplu olarak 14000 TL hemen ödeme yapılacak

Anne babaya toplu olarak 14 bin TL hemen ödeme yapılacak! Peki, bu haberi duyuran SGK duyurusunda neler var? Dahası bu ödeneği almanın şartları nelerdir? İşte detaylar… Yaz döneminin gelmesi ile birlikte düğün sayılarında artış olmaya başladı. Bu kapsamda SGK yeni anne ve baba adaylarına yardımcı olmak amacıyla 14 bin TL’lik yardım yapılacağını duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda SGK sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan açıklamada başvuru yapan her anne ve baba adayına toplu yardım yapılacağı açıklandı. Başvuru tarihleri ve şartları hakkında ise henüz net bir açıklama gelmedi. Uzmanların görüşlerine göre evlilik ödemeği yardımının yaz sonuna kadar devam edebileceği düşünülmekte.

Evlilik Ödeneğinin Detayları

SSK veya Bağ kur’lu ebeveynlerin vefat etmesi durumunda kız çocuklarına maaş verilmektedir. Bu yetim kız çocuklarının evlenmesi durumunda da yine bu yardımdan yararlanabilecek. Yapılacak yardım ise toplu bir şekilde olup yetim aylığının 24 maaşlık ücreti hesaplanarak yapılmaktadır. Bu yardımdan yaralanmak isteyen kadınların ise karşılaması gereken bir şart bulunmaktadır. Evlenecek olan kişilerin 45 yaşından büyük olmaması gerekmektedir. 45 yaşından büyük olan kadınlar bu ödenekten yararlanamamaktadır.

Yardım Başvurusunun Şartları Nelerdir?

Bu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlardan karşılanması beklenen şartlar genel olarak şu şekildedir. Başvuru adaylarının yetim aylığı alıyor olması gerekmektedir. Öte yandan başvuru adayının ilk evliliğini yapması gerekmektedir. İkinci veya üçüncü evliliğini yapan adaylar bu yardımdan yararlanamamaktadır. Son olarak ise başvuru yapan kişinin çalışmaması gerekmektedir. Çalışan vatandaşlara yardım ödemesi yapılmayacaktır.

Yardım Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

14 bin TL’lik evlilik yardımı başvuruları SGK il müdürlerine gidilerek yapılmaktadır. Öte yandan bu yardımda ön başvuru bulunmamaktadır. Başvuru sırasında vatandaşlardan bazı belgeler istenmektedir. İstenilen belgeler genel olarak şu şekildedir. Evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi, kimlik belgesinin fotokopisi ve başvuru dilekçesidir. Başvuru dilekçesi SGK il müdürlüklerinde doldurulmaktadır. Yapılan başvurular en geç 15 iş günü içerisinde sonuçlanmaktadır. Toplu ödemeler ise başvuru yapılan ayın sonunda veya takip eden ayın ilk haftasında PTT hesaplarına yapılmaktadır.