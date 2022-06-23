SGK 8 yıl erken emeklilik formülünü açıkladı

SGK’dan erken emekli olmanın yollarını arayanlar için yeni gelişmeler gündeme geldi. Yüksek emekli maaşı ve erken emeklilik isteyenler SGK duyurularını yakından takip ediyor. 8 yıl erken emekliliğin formülü açıklandı. Milyonlarca sigortalı için erken emeklilik seçenekleri açıklandı.

Her kesimden sigortalının ortak hayali erken emekli olmaktır. Bu nedenle vatandaşlar SGK’ dan erken emekli olmanın yollarını arıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra 2008 yılından sonra kadın çalışanlar doğum borçlanmasına hak kazanmaktadır. SSK ve BAĞ-KUR statüsünde çalışan 2 çocuğu olan kadınlara tanınan bu hak, daha sonra çocuk sayısını 3’e çıkaracak şekilde genişletildi.

Kadınlarda Doğum Borçlanması Kriterleri Nelerdir?

Kanuna göre, sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadının doğumundan sonra iki yıla kadar olan atıl süre ile daha sonra doğan çocukların hayatta kalma sürelerine göre borçlar ödenebilir. Kadın sigortalı personel doğum sonrası doğum izni, ücretsiz izin, istifa vb. nedenlerle herhangi bir işte çalışamaz ve ödenmeyen sigorta primlerinin süresi atıl süre sayılır. Bu döneme göre kadınlar doğum borçlarını ödeyerek erken emekli olma imkânına sahip oluyorlar.

Sigortalı işe başlamadan önce doğan çocuklar için tek istisna, staj ve normal sigortalı arasında doğum yapan kadınlar için geçerlidir. Staj için sigorta primi raporlanan kadınlar, öğrenciler uzun vadeli bir sigorta branşında çalışana kadar çocukları adına borç para alabilirler. Bu sayede kadın sigortalı vatandaşlar erken emekli olabiliyor.

Erkek Emekliliğe Dair Detaylar Geliyor!

Yoğun bir iş hayatıyla boğuşan herkes erken emekli olmanın yollarını arıyor. Buraya kadar çeşitli uygulamalardan bahsedebiliriz. Erken emekli olmak isteyen kadınların en merak ettiği uygulama doğum kredisi. Annelik borcundan yararlanmak isteyenler, talebini değerlendirecek ve işlemi tamamlayacak olan SGK İşlemi Yaptırarak acenteye taleplerini iletebilirler. Ancak şu anda birçok vatandaş nereye ve nasıl başvuracağını merak ediyor.

İlk kez 5510 sayılı Kanun kapsamında hizmet akdi akdeden ve kendi başına ve hesabına bağımsız olarak çalışmaya başlayanlar ve 2926 sayılı Kanun ile sigortalının en son yaptığı iş/hizmeti il Sosyal Güvenlik Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik merkezine başvurabilecek.

Şartlar Geliyor!

Hizmet akdi kapsamında çalışanların (2925 sayılı Kanun, 506 sayılı Kanun, 5510-4/a sayılı Kanun, 5510-4/a sayılı Kanun) sigortalarının tescil ettirilmesi gerekiyor. Ve bunlar adına prim bildirilmesi/biriktirilmesi, Mülga 1479 Sayılı Kanun, Mülga 2926 Sayılı Kanun, 5510-4/b Sayılı Kanun, kapsamına giren sigortalılar için, prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil/tahakkuk ettirilmesi gerekiyor.

Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalının (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510-4/c sayılı Kanun) sigortalılığını tescil ettirmiş olması gerek. Kadın sigortalılar, doğumdan önce işe başlayarak teminat gereksinimlerini karşılamaktadır. Doğumdan sonra prim ödememek, çocukları kredi süresi boyunca yaşamak zorundadır.

Kadınlar İçin Süreler Nasıl?

Sigortalı bir kadın doğumdan sonra sekiz hafta ve çoğul gebeliklerde on hafta ve doğumdan üç hafta öncesine kadar çalışırsa, doğum sonrası molalar ve dinlenme süreleri dahil olmak üzere toplam iki yıl ödünç alınabilir.

Sigortalı kadınlar 2 yıl süreyle (toplam 6 yıla kadar) borç alabilirler ve doğum nedeniyle çalışamayacakları durumlarda 3 katına kadar borç alabilirler.

Annelik borcunu talep eden kadın sigortalının doğum tarihinden sonra ödenen prim dönemleri borç hesaplamasında dikkate alınmaz. Prim ödeme süresi iki yıldan düşülecek ve kalan süre borçlandırılacaktır.