Sevmek Zamanı İlk Bölümüyle İstenen Etkiyi Yaratamadı

20 Haziran akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Sevmek Zamanı dizisinin reytinglerde nasıl bir performans sergileyeceği merak edilmişti. Geçen yıl yaz sezonunda Kalp Yarası dizisiyle yaz dizilerine başarılı dizi ile giriş yapan ATV, aynı umutlarla yola çıktı. Ancak Sevmek Zamanı dizisi ilk bölümü ile istenen oranları yakalayamadı. Sevmek Zamanı dizisinin Kalp Yarası ile karşılaştırılmasının nedeni sahip oldukları benzer konulardır.

Kağan ve Firuze, Ferit ve Ayşe’ye benzerliğiyle dikkat çekmişti. Kalp Yarası, başarılı hikâyesi ile 32 bölüm boyunca ekranlarda yer almıştı. Ancak Sevmek Zamanı sahip olduğu beklentilerin yanında zayıf bir başlangıç yaptı. Fakat dizi, sosyal medyada başarılı bir etki yarattı. Dizinin ilk bölümü, AB ve ABC1 gruplarında dördüncülük elde etti. Dizinin yayınlandığı gün karşısında rakip güçlü bir dizinin bulunmaması diziye olan ümitlerin düşmesine neden oldu.

Sevmek Zamanı Dizisi Konusu

Sevmek Zamanı, ilk bölümü 20 Haziran 2022 tarihinde ATV’de yayınlanan Türk Televizyon dizisidir. Yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban’ın üstlenmiş ve senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme almıştır. Dizinin başrollerinde ise İlhan Şen, Deniz Işın, Serenay Aktaş gibi ünlü oyuncular yer alır. Dizinin konusunu imkânsız bir aşk hikâyesi oluşturur. Firuze, zor geçen bir çocukluğun ardından kardeşleriyle birlikte evlatlık edinilmiştir. Firuze, akıllı, azimli ve çalışkan bir genç kızdır. Sıradan giden düzenli bir hayatı vardır. Ancak Kağan ile tanışınca hayatı değişir.

Kağan ile tanışmaları Yeşilçam filmlerini aratmaz. Oldukça naif başlayan aşkları birbirlerinin hayatlarında dönüm noktası olur. Firuze, eski hayatını geride bırakarak Kağan ile güvenli ortamdan uzak bir yaşama atılır. Vapurda tesadüf eseri karşılaştığı Kağan ile güzel bir başlangıç yapan Firuze, başına neler geleceğinden habersizdir.

Kağan, kendini bir şoför olarak tanıtır ve ismini de Alper olarak söyler. Ancak gerçekler çok farklıdır. Kağan da bu aşkı kaybetmemek adına kendini değiştirmek ister. Fakat bu çabanın gerçekten çok uzak olduğunu anlar. Firuze’nin annelerinin aslında ölmediğini hapishanede olduğunu öğrenen kardeşi Ömer, bu gerçekle yüzleşince ortaya büyük bir sorun çıktı. Bu sorun yüzünden de Firuze, ailesinde olan bitenleri Kağan’a anlattı.

Sevmek Zamanı’ nın Oyuncu Kadrosu

Deniz Işın’ın canlandırdığı Firuze, Feryat’ın kardeşi, Ömer’in ablası, Mehmet’in arkadaşı ve Muhsin’in evlatlığıdır. Firuze, oldukça çalışkan, başarılı ve iyi niyetlidir. Hayatın eksik olarak gördüğü ve bu hayatta en çok merak ettiği şey ise aşık olmaktır. Aşkını da bir vapur yolculuğunda bulur. İlhan Şen, Sevmek Zamanı dizisinde Kağan karakterini canlandırmaktadır. Kağan, zengin bir ailenin küçük oğludur. Kağan, sahip olduğu aşk hikâyesinin mutsuzluğuyla baş eden biridir.

Bu nedenle Firuze’ye çok aşık olur ve aşklarının peşinden koşar. Firuze’ nin aşkı Kağana çok iyi gelecek ve daha güçlü biri olacaktır.

Toprak Can Adıgüzel, Feryat karakterine hayat vermektedir. Ferhat kız kardeşini korumaya çalışan bir abidir. Ferhat aynı zamanda edebiyat öğretmenidir. Son derece fedakâr ve iyilik yapmayı seven bir karakterdir. Leyla karakterini de Serenay Aktaş oynamaktadır.

Leyla, genç ve güçlü bir iş insanıdır ancak derinde onu çok mutsuz eden bir kaybetme korkusuyla yaşıyor. Aklına eseni yapan bir karakterdir. Fakat maalesef onu sevmeyen bir adamın esiri haline gelmiştir. Leyla’nınki, aslında aşkına sahip olabilse de vazgeçmeyi asla istemez. Çağdaş Onur Öztürk dizideki kötü adamdır. Taner ise her şeye sahiptir. Ama sahip olamadıklarının peşinde koşmaktadır. Zenginliği sayesinde istediği her şeye ulaşabileceğini zannetmektedir.