Sevmek Zamanı Final Yaptı! Yayından Kaldırıldı! İlhan Şen’in Büyük Hatası!

ATV’nin yaz dizisi Sevmek Zamanı yayından sezonun ilk yayından kalkan yaz dizisi oldu!

İlhan Şen ve Deniz Işın’ın başrolünde yer aldığı Sevmek Zamanı dizisi erken final ile veda etti! Dizi beklenenin çok altında alan reytingleri ile hayal kırıklığı yaratmıştı.

Bu sene yaz dizileri oldukça düşük reytingler aldı. Kanal D’nin Seversin dizisi dışında bu seneki yaz dizileri romantik komedi den çok dram ve suç havasındaydı ancak o bile reytingleri kurtaramadı.

Ve ilk final haberi de Atv’den geldi. Süreç Film imzalı Sevmek Zamanı dizisi final kararı aldı. Dizi oldukça ağır yavaş bayık havası ile aslında normal reytingler aldı.

Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle izleyicisine veda edecek.

Aşk Mantık İntikam adlı dizisi henüz yeni biten İlhan Şen aram vermeden Sevmek Zamanı adlı diziye başlayarak aslında ufak bir hata yaptı. Yüzü ekranlarda henüz son karakteri ve partneri ile soğumamışken yine bir yaz dizisiyle ekrana geldi.

Sevmek Zamanı adlı dizinin de oldukça baygın seyri romantik sevenleri dahi uzaklaştırmıştı. Dizide oturtulamayan romantik drama suç seyrinin oldukça ağır sıkıcı şekilde sürmesinin yanı sıra İlhan Şen’in beklemeden yeni bir dizide yer alması da başarısızlığın nedenlerinden.