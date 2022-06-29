Seversin Dizisi Asıl Şimdi Başlıyor!

Kanal D’nin eğlenceli yaz dizisi Seversin bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Başrollerinde Burak Yörük ve İlayda Alişan’ın yer aldığı Kanal D’nin eğlenceli yaz dizisi Seversin 5. bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor!

Bolca klişe drama acıtasyona şiddete doyduğumuz kış sezonu sonrası yaz dizileri içimizi açmaya geldi. Bu sene yaz dizileri pek iç açıcı olmayıp reytingleri de düşük olunca tabi yaz dizisi sevenlere kötü oldu. Bir de üzerine kanallar boş günlerine rağmen yeni dizileri aynı güne koyunca final haberleri erkene alınacak gibi duruyor.

Neyse gelelim bu senenin en iç açıcı en keyifli romantik komedi yaz dizisine. Kanal D’nin Afili Aşk’ı andıran yaz dizisi Seversin bol klişe dramlı sezondan ve sosyal medya leşliği sonra ilaç gibi gelmişti. Ancak reytingler ne yazık ki sosyal medya bilir kişilerinin de gazıyla istenilen düzeyde olamamıştı.

Yine de Seversin az miktarda ki kaliteli seyircisini her bölüm daha da keyiflendirmeye ve yüzlerini güldürmeye geliyor. Seversin yeni bölümünde asıl hikaye bu akşamdan sonra başlıyor!

ASIL SEVERSİN ŞİMDİ BAŞLIYOR!

Ünlü oyuncu Tolga Tuna’nın düşen kariyeri için acil bir tutan diziye ihtiyacı vardır. Ancak kanal ve yapım şirketi Tolga’yı istediği aksiyon dizisinin reytinglerinin düşüklüğü sonrası romantik komedi dizisine düşünür. Tolga bu karara isyan etse de başka seçim şansı yoktur. Bir de üzerine karşısına no name bir partner getirilince Tolga ve yeni yıldız Asya arasındaki çekişme başlar.

Seversin’in asıl adı da bu bölüm sonrası ortaya çıkıyor. Dizi çekimlerinde sette doğan bir yanlış anlaşılma sonrası yapımcı Tolga ve Asya’yı gerçekte de birbirine aşık iki yıldız gibi lanse edecek ve Tolga ve Asya aşk oyununda birbirlerini gerçekten sevecek mi göreceğiz.