Sevda Erginci’nin Kariyerinde Bir İlk

Son zamanların en popüler kadın oyuncularından birisi olan Sevda Erginci, en çok dikkati çekmeyi ve ilgiyi Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteri ile üzerine çekmişti. Onur Tuna başrol oynadığı dönemde boy farklarıyla da zaman zaman gündeme gelen oyuncu, dizide iki sezon oynayıp, daha sonra ayrılmıştı. Sevda Erginci, en son ise Fox TV’nin El Kızı isimli dizisi ile bir kere daha ekrandaydı. Dizi maalesef istenen ilgiyi göremeyince sezon bitmeden final yapmak zorunda kaldı. Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile sevilen Sevda Erginci yeni bir proje de yer alacak. Bu defa diğer rollerine göre daha farklı bir rol r karşımıza çıkacak.

Yeni Dizi Heyecanı Sardı

Son zamanlarda yeni bir dizi heyecanı daha yaşayan güzel oyuncu farklı bir proje ile izleyicinin karşısına çıkacak. Hayranlarının gittikçe çoğaldığı isimlerden birisi olan Sevda Erginci, oyunculuğu ile ekranda beğenilen isimler arasında yer alıyor. Başarılı performansı ve rolü olduğu işlerde dikkatleri çeken güzel oyuncu, şimdi TRT1 ekranında izleyici ile buluşacak olan, Seni Kalbime Sakladım dizisiyle bir kez daha ekranlara gelecek.

Ünlü oyuncunun bu dizideki partneri ise Ekin Mert Daymaz. Ünlü ve başarılı iki oyuncu, çoktan sosyal medyada çift olarak yakıştırılmaya ve beğeni toplamaya başladı. Dizinin fragmanının verilmesinin ardından da herkes tarafından yakıştırılan bir ikili oldular. Büyük bir merakla beklenen Seni Kalbime Sakladım dizisi, TRT’nin genellikle dram yayınladığı dizilerin dışında, romantik komedi dizisi olarak Seyirciler ile buluşacak.

Daha Önce Dram Dizilerinde Rol Almıştı

Bilindiği üzere Sevda Erginci, daha önceki işlerinde dram ağırlıklı dizilerde rol almıştı. Oyuncuyu bu proje de bir romantik komedide görmek, hayranları için de heyecan verici bir durum oldu. Böylece bir ilk de yaşayacak olan güzel oyuncu, aynı zamanda komedinin ağırlıkta olduğu yeni dizisi için, heyecanlı olduğunu da ifade etti. “Dizinin çekimleri devam ediyor, yakın bir zamanda yayına girecek. Çok farklı, eğlenceli bir iş oluyor. Çok güzel bir aşk ve komedi dizisidir. Benim de böyle bir değişikliğe ihtiyacım vardı. Romantik komedi çok farklı olacak hep dram işlerinin ardından. İlk defa farklı bir proje ile ekranlara geleceğim için son derece mutlu ve heyecanlıyım” diyen ünlü oyuncu, bu dizide Zeynep karakterini canlandıracak.

Dram İşinden Sıkıldım

Dram projelerinde oynamaktan sıkıldığını da özellikle belirten oyuncu, yeni projesi ile sevenleri tarafından merakla bekleniyor. İlk defa bu türde bir dizide oynayacak güzel oyuncu, aynı zamanda da ilk kez yaz projesi ile ekranlara gelecek.

Bu sene herhangi bir dram projesinde olmak özelliklere istemediğini vurgulayan Sevda Erginci, “Çok doğru bir proje seçtiğimi düşünüyorum. Hem kaliteli, hem güzel, hem de eğlenceli bir dizi oluyor” diye yorum ve yaparak, seyirciye güzel bir yaz dizisinin de haberini vermiş oldu.

Seni Kalbime Sakladım dizisinin sadece yaz dönemi değil, uzun sezonlar sürmesi dileğinde de bulunan Sevda Erginci, ekranlara gelen yapımların haricinde dijital platformlarda da rol almak istediğin söyledi ve yapımcılara da bu konuda yeşil ışık yaktı. Geçtiğimiz yaz zor günler geçiren ve nişanlısı Yılmaz Kunt ile yollarını ayıran güzel oyuncu, bir süre Projelerden uzak kalmıştı. Elkızı ile de istediği başarıyı yakalayamayan Sevda Erginci bu defa ekranlara çok farklı ve eğlenceli bir rolle gelecek. Seni Kalbime Sakladım dizisi TRT 1’ de çok yakında izleyici ile buluşacak.