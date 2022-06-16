Sessiz İstila 2 yayınlandı! Yapımcı Hande Karacasu kimdir?

Türkiye gündemini ilk videosu Sessiz İstila ile sallayan Hande Karacusu, merakla beklenen Sessiz İstila 2 filmini yayınladı. Youtube üzerinden yayın yapan Hande KARACASU, Sessiz İstila 2 filmi kısa sürede izlenme rekorları kırdı. Peki Sessiz İstila 2 yapımcısı Hande KARACASU kimdir? Hande KARACASU kaç yaşında, nereli sizler için derledik!

Hande Karacasu kimdir?

Adını Sessiz İstila 1 ile duyuran Hande Karacasu, gözaltına alınmıştı. O zaman 50 bin takipçisi olan Hande Karacasu, şimdi 150 bin takipçiyle Sessiz İstila 2 filmini yayınladı. Sakarya’da gözaltına alınan Hande Karacaasu, şimdi Sessiz İstila 2 ile yeniden Türkiye gündeminde.

Hande Karacasu ne iş yapıyor?

Youtube kendi ismi Hande Karacasu ile videolar yayınlayan Hande Karacasu kendini spiker ve siyasel iletişimci olarak tanıtıyor.

Hande Karacasu nereli, kaç yaşında?

1983 Sakarya doğumlu olan Karacasu, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunu.

Seslendirme, spikerlik eğitimleri ardından medya sektöründe çalışan Hande Karacasu, Saran Media Group’ta haber spikerliği ve editörlüğü yaptı. Best fm ve power media group’ta haber spikeri ve editör olarak işine devam etti.

Aynı zamanda diksiyon hitabet ve siyasal iletişim dersleri de veren karacasu internet haberciliğiyle de ilgileniyor.

Youtube ve twitter yaptığı işlerle ses getiren hande Karacasui sessiz istila filmiyle ses getirmişti.

Hande Karacasu şimdi Sessiz istila 2 ile yeniden gündemde.