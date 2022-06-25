Serkan Çayoğlu’ ndan Hayranlarını Sevindiren Dizi Müjdesi

2019 yılında TRT ‘de 19 bölüm yayınlanan Halka isimli dizide başrol oynayan Serkan Çayoğlu, sevindiren bir haber verdi. Halka dizisinin sona ermesinin ardından dizinin hayranları dizinin devam etmesi için büyük bir baskı yaptı. Geçtiğimiz günlerde de Halka’nın TRT’nin dijital platformunda devam edeceği haberleri yayınlandı. Bu haberler üzerine dizinin hayranları sevindi. Halka dizisinde yer alan oyuncular şu anda Türkiye’nin önde gelen başarılı isimleri arasında yer alıyor.

Bu nedenle de dizinin devam edeceği haberi heyecan yarattı. Serkan Çayoğlu’nun canlandırdığı Cihangir karakteri de izleyenler tarafından büyük ilgi görmüştü. Bu rol ile Çayoğlu’nu tekrar ekranlarda görmek sevenlerini çok mutlu edecektir. TRT platformlarında yayınlanacak olan Halka’nın yeni sezonunda Serkan Çayoğlu’nun yer alıp almayacağı kesinlik kazanmadı. Ancak Cihangir karakteri ile Halka dizisinde yer alması merakla bekleniyor.

Halka’ nın Konusu

Halka, ilk bölümü 15 Ocak 2019’da yayınlanan ES Film imzalı, polisiye, dram ve aksiyon türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin yönetmenliğini Volkan Kocatürk’ün üstlenmiş, senaryosunu Aziz Tuna, Selim Bener, Ali Demirel ve Meryem Diri kaleme almıştır. Dizi, 28 Mayıs 2019’da yayınlanan 19. bölümü ile ekranlara veda etmiştir. Kaan ve Cihangir birbirinden farklı hayatlara sahip olan iki gençtir. Bir rastlantı üzerine yolları kesişen iki genç, karşılarına çıkan komplolara karşı birlikte mücadele eder. Ancak geçmişlerinde yaşadıkları olaylar peşlerini bırakmaz.

Cihangir, babasının yasal ve yasa dışı işlerini yürütürken Kaan ile tanışıp çok yakın arkadaş oluyor. Cihangir, uyku problemi çeken biridir. Ses yalıtımı olan bir odada çocukluğundan kalan bir fotoğrafla uykuya dalabiliyor.

Kendisine ulaşan DVD’nin sonucunda da ailesinin aslında kendi ailesi olmadığını anlıyor. Bu sayede de kendisini bilinmezliğin ortasında bulur. Aşk hayatı da karışık olan Cihangir, nişanlısı İrem’den kaçmaktadır.

Kaan, ölümden korkmayan biridir. Öldürülen mafya babası Eren Karabulut’un oğludur. Başını soktuğu bir bela yüzünden hapishaneye düşer. Hapiste polislerle yaptığı anlaşma sonucunda İlhan Tepeli’nin yanında çalışmaya başlar. Ancak gerçek amacı babasını öldürenleri bulup Halka örgütüne son vermek ve intikamını almaktır.

Serkan Çayoğlu Kimdir?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 yılı, Almanya doğumludur. Üniversite eğitimini Almanya’da Erlangen Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. Kariyer önceliğinde modellik bulunsa da oyunculuğa yönelmiştir. Oyunculuk eğitimini almasının ardından Türk televizyon ekranlarında yer almaya başladı. Televizyonda ilk yer aldığı yapım Kuzey Güney olmuştur. Çayoğlu, Kuzey Güney dizisinin sezon finali bölümünde Merve Boluğur’un canlandırdığı karakterin İtalya’dan gelen arkadaşını oynamıştır. Ardından da Zeytin Tepesi’nde yer almıştır.

Serkan Çayoğlu’nun ünlenmesini sağlayan proje ise Kiraz Mevsimi olmuştur. Özge Gürel ile birlikte başrollerini paylaştığı Kiraz Mevsimi dizisi 2014 ve 2015 yıllarında ekranlarda yer almıştır. Bu dizi, oyuncunun tanınırlığını arttırmıştır. Uluslararası alanda da önemli işlerde bulunmuştur. Çayoğlu, 2016’da sevgilisi Özge Gürel ile birlikte İtalya’da Verissimo ve sonra da tek başına İtalya’nın reytingi yüksek programlarından C’è posta per te’ye katılmıştır.

Çayoğlu daha sonra, Hayatımın Aşkı, Börü gibi yapımlarda yer almıştır. Şu anda da hala konuşulan yapım olan Halka dizisinde ise 2019 yılında oynamıştır. 2020 yılında da Yeni Hayat dizisinin başrollerinden olan Adem rolünü üstlenmiştir. Son olarak da Türk televizyon ekranlarında Bir Zamanlar Kıbrıs Zafere Doğru dizisiyle yer almıştır. Dizinin başrolü olarak Ali İhsan Cenker karakterini üstlenmiştir. Çayoğlu, başarılı oyunculuğu ile pek çok ödülün de sahibi olmuştur. Özellikle Kiraz Mevsimi dizisindeki oyunculuğu ile dört adet ödül kazanmıştır.