Serenay Sarıkaya ve Sevgilisi Umut Evirgen’e Yunanistan Tepkisi!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan’da tatil yapıyor!

Serenay Sarıkaya’nın Yunanistan’da bir mekanda tef çalıp oynarken sevgilisi Umut Evirgen’in hayran dolu bakışlara onu seyrettiği görüntüler magazin basınına düştü.

Serenay Sarıkaya’nın eski sevgilisi ünlü komedyen Cem Yılmaz’la da Yunanistan’da görüntülenmiş ve aşkı ortaya çıkmıştı. Sarıkaya’nın yeni sevgilisiyle yeniden Yunanistan’a gitmesi dikkatlerden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya şimdiler işletmeci Umut Evirgen’le aşk yaşıyor.

Serenay Sarıkaya ve sevgilisi Umut Evirgen Yunanistan’da baş başa tatil yapıyor. İki sevgilinin eğlendiği anların görüntüsü sosyal medyaya düştü.

Yunanistan’da sevgilisiyle tatil yapan güzel oyuncunun mekanda çıplak ayakla tef çalıp dans ettiği görüntüler hayranlık yaratırken sevgilisi Umut Evirgen’in de o anlar da gözünü Sarıkaya’dan alamaması dikkat çekti.

Ancak Sarıkaya’ya Yunanistan tepkisi geldi!

Serenay Sarıkaya’nın Yunanistan’a gidip eğlenmesi milliyetçiler tarafından eleştiri aldı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim geçtiğimiz haftalarda artmıştı. Serenay Sarıkaya’nın Yunanistan’da yunan müziğinde tef çalıp dans edip eğlenmesi bazıları tarafından akıl almaz şekilde eleştirildi.