Seni Kalbime Sakladım Çok Yanlış Başladı! Sevda Erginci’nin Yüzü Gülmedi!

TRT’nin yeni romantik komedi yaz dizisi Seni Kalbime Sakladım ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerinde Ekin Mert Daymaz ile Sevda Erginci’nin yer aldığı yeni TRT dizisi Seni Kalbime Sakladım ilk bölümüyle ekranlara geldi. Ancak dizi ilk bölüm reytingleriyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Seni Kalbime Sakladım dizisi oldukça kötü bir günde başlayarak alabileceği en kötü reyting oranlarına imza attı. Bu yaz romantik komedi yaz dizileri oldukça düşük reytingler alarak şaşırttı. Bütün bir kış bol acıtasyon şiddet dram dizilerine maruz kalıp yazı dört gözle bekleyenler ise bu yaz reyting canavarı ile karşılaştı.

Seni Kalbime Sakladım dizisi ilk bölümünde TV8’in reyting rekortmeni yarışma programı Survivor All Star yarışmasının 2022 şampiyonunun belirlendiği final bölümüyle karşı karşıya geldi. Dizi bu nedenle beklenildiği gibi reytinglerde oldukça düşük bir oran elde etti.

Sevda Erginci’nin Yüzü Gülmüyor!

Dizi ilk bölümündeki şansız gün seçimi ile düşük reytingler aldı. Gelecek hafta dizinin reyting oranları daha belirgin olsa da Sevda Erginci’nin yüzü bir türlü gülmüyor.

Ara vermeden yeni bir diziye başlayan Erginci’nin son olarak yer aldığı El Kızı dizisi de final yaparak veda etmişti. Ondan önde de Erginci’nin yer aldığı Sevgili Geçmiş dizisi de oldukça erken bir veda ile reytinglere yenilmişti.

Yasak Elma dizisinden sonra parlayacağı düşünülen oyuncunun talihi adeta sıkıştı. Yasak Elma’dan sonra bir türlü çıkış yapamayan Erginci’nin bu dizisi de final yaparsa üst üste ara vermeden 3. kez erken erken final yapan diziyle adı anılacak.

SENİ KALBİME SAKLADIM KONUSU

Zengin Zeynep ile mahallenin delikanlısı Civanmert’in birbirlerine muhtaç kalması sonrası yaşanacak olayların anlatıldığı Seni Kalbime Sakladım dizisi her hafta Cuma günü ekranlara gelecek.