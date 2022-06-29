Senden Daha Güzel Reytinglerde Şaşırtmaya Devam Ediyor!

FOX TV’nin yeni romantik komedi yaz dizilerinden biri olan Senden Daha Güzel bu sene reytinglerde çuvallayan yaz dizileri arasında adeta parladı.

Başrollerinde geçen sezon Baht Oyunu dizisinde canlandırdığı Ada karakteri ile kalpleri feth eden Cemre Baysel’in yer aldığı Senden Daha Güzel dizisi Salı akşamları TRT’de yeni başlayan güçlü rakibine rağmen reytinglerde yüksek oranlarını sürdürdü!

Bu sene yaz dizileri 2’li oranlarda alırken Senden Daha Güzel dizisi 3’lü oranların altına inmeyerek sıralamada da ilk 3’teki yerini korudu.

Yazın içimizi açan yaz dizileri ile keyifleneceğiz derken bu sene hem kanalların onlarca boş günü olmasına rağmen birbirlerine rakip koyması hem dijital platformlar hem sosyal medya gazıyla hem de dram acıtasyon şiddet klişesi sever Türk halkı sayesinde romantik komedi yaz dizileri bu yaz oldukça düşük seyretti.

Ancak Fox Tv yine sezonun yüzü güleni oldu. Senden Daha Güzel dizisi diğer yaz dizilerine oranlar yüksek reytingler alarak seyircisinin yüzünü güldürdü.

TRT’de Balkan Ninnisi dizisinin başlamasıyla reytinglerinde düşme beklenen Senden Daha Güzel dizisi 3 oranlarının altına inmeyerek kanalın yüzünü güldürdü. Dizi TOTAL’de 3. olarak Balkan Ninnisi’ni geçmeyi başardı. Ancak AB’de Balkan Ninnisi dizisi reytinglerde Senden Daha Güzel dizisini küçük bir farkla geçmeyi başardı.