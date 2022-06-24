Selin Ciğerci’nin babası kim çıktı şaşıracaksınız! İsmini işiten önünde saygıyla eğiliyor meğer herkesin tanıdığı biriymiş… Son günlerde gündemden düşmeyen Selin ciğerci, iş adamı Gökhan Çıra ile evlenmişti. Kısa süren evlilik sonunda çift anlaşamayarak ayrılmışlardı. Bu yaşanan gelişmelerden sonra çiftin tekrar bir araya geleceği ünlü ismin hayranları tarafından gündeme getirildi. Ancak her iki tarafta yaptıkları açıklamada böyle bir durumun olmadığını açıkladılar. Sonrasında ise Selin Ciğerci’nin hayranları ünlü ismin babasını araştırmaya başladılar. Ünlü ismin babasının kim olduğu öğrenilince ise herkes oldukça şaşırdı.

Ünlü isim ise babasının öğrenilmesinden sonra henüz resmi bir açıklama yapmadı. Hayranlarının bir kısmı ise halen ünlün ismin babası kabul etmemekle. Önümüzde ki günlerde Selin Ciğerci’nin resmi bir açıklama yapması beklenmektedir. Özellikle son zamanlarda Selin Ciğerci sürekli bir şekilde gündemde yer almaya devam ediyor. Özellikle sosyal medyada güçlü bir şekilde yer alan Ciğerci paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor!

Selin Ciğerci’nin Babası Okan Bebek’miş

Bebek Okan lakabı ile ün salan Okan Bebek, haberin ortaya çıkmasından sonra gözlerden kayboldu. Basına herhangi bir resmi açıklama dahi yapmadı. Selin Ciğerci’nin cinsiyet değiştirme ameliyatının olması üzerine Okan Bebek kendisini evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı. Hatta ünlü isme senden artık bir şey olmaz sözleriyle tavrını oldukça net bir şekilde beli etmişti. Bu sözlerinde ardından Selin Ciğerci’yi evden attığı bile ortaya çıkmıştı. Aradan zaman geçtikten sonra babası ile barışan ünlü isim şimdilerde tekrar babasıyla konuşmayı bıraktı. Ancak bu küslük ile ilgili detaylar bilinmemekte.

Okan Bebek Kimdir?

Selin Ciğerci ve ailesi önceden oldukça fakir bir aileydi. Babası Okan Bebek mahalle esnaflığı ile geçimini sağlamaktaydı. Sonrasında ise bir hazır giyim firmasını satın almasıyla birlikte ün kazanmaya başladı. Ancak bu hazır giyim firması basından gizli tutuldu. Yani Okan Bebek’in hangi giyim firmasının sahibi olduğu henüz bilinmemektedir. Bazı haberlere göre ise pandemi sonrası ünlü ticaret adamı hazır giyim fabrikasını sattığı yönünde haberler çıkmaya başladı. Ünlü isim ise konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı.