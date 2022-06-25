Şekere yüzde 70’e yakın okkalı zam yapıldı! Türkşeker, BİM, A101, ŞOK, Migros şeker fiyatları kaç para?
Şekere yüzde 70’e yakın okkalı zam yapıldı! Türkşeker, BİM, A101, ŞOK, Migros şeker fiyat listesi açıklandı… En temel ihtiyaç olan şeker fiyatlarına ardı ardına zam gelmeye devam ediyor. Son yapılan zamlarla birlikte şeker fiyatları tavan yapmış durumda. Şeker fiyatlarına yüzde 70’e yakın zam yapıldı.
ŞEKER FİYATLARINA EN BÜYÜK ZAM YAPILDI
Türkşeker tarafından şeker fiyatlarına yüzde 70’e yakın zam yapıldı. Türkşeker’den yapılan açıklama ile zam yapılması doğrulanmış oldu. Yapılan açıklamaya göre ise, 27 Haziran tarihinden itibaren, Türkşeker Tarım ve Besin Sanayi A.Ş. ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. amacıyla KDV hariç 13 TL/kilogram, başka bütün müşterilerimiz amacıyla KDV hariç 15 TL/kilogram olarak tekrardan belirlenmiştir.” şeklinde duyuru yapıldı. Böylelikle Tarım Kredi marketlerin sattığı 50 kilogram kristal şekerin fabrika satış fiyatı 650 liraya çıkarıldı.
GÜNCEL BİM MARKET ŞEKER FİYAT LİSTESİ
BİM marketlerde 5 kg toz şeker 65.50 liradan satılıyor
GÜNCEL ŞOK MARKET ŞEKER FİYAT LİSTESİ
Altınküp Toz Şeker 2000 Gr: 45,95 liradan satılıyor
Altınküp Toz Şeker 5000 Gr: 109,00 liradan satılıyor
Altınküp Küp Şeker 1 Kg: 24,75 liradan satılıyor
GÜNCEL MİGROS MARKET ŞEKER FİYAT LİSTESİ
Irmak Toz Şeker 1 Kg. 24,90 liradan satılıyor
Bor Şeker Küp Şeker 1 Kg: 24,90 liradan satılıyor
Irmak Toz Şeker 5 Kg: 108,90 liradan satılıyor
Bor Şeker Toz Şeker 2 Kg: 45,90 liradan satılıyor
Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg: 23,90 liradan satılıyor
GÜNCEL A101 MARKET ŞEKER FİYAT LİSTESİ
Nar Toz Şeker 1000 G: 24,90 liradan satılıyor
Gül Aras Şeker Toz 5000 G: 108,00 liradan satılıyor
Aras Şeker Toz 1000 G: 24,90 liradan satılıyor
Petek Şeker Toz 2000 G: 46,50 liradan satılıyor
Editörün notu: Haberimizde yer alan şeker fiyatları, marketlerin resmi sayfalarından alınmıştır.