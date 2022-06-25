Şekere yüzde 70’e yakın okkalı zam yapıldı! Türkşeker, BİM, A101, ŞOK, Migros şeker fiyatları kaç para?

Şekere yüzde 70’e yakın okkalı zam yapıldı! Türkşeker, BİM, A101, ŞOK, Migros şeker fiyat listesi açıklandı… En temel ihtiyaç olan şeker fiyatlarına ardı ardına zam gelmeye devam ediyor. Son yapılan zamlarla birlikte şeker fiyatları tavan yapmış durumda. Şeker fiyatlarına yüzde 70’e yakın zam yapıldı.

ŞEKER FİYATLARINA EN BÜYÜK ZAM YAPILDI

Türkşeker tarafından şeker fiyatlarına yüzde 70’e yakın zam yapıldı. Türkşeker’den yapılan açıklama ile zam yapılması doğrulanmış oldu. Yapılan açıklamaya göre ise, 27 Haziran tarihinden itibaren, Türkşeker Tarım ve Besin Sanayi A.Ş. ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. amacıyla KDV hariç 13 TL/kilogram, başka bütün müşterilerimiz amacıyla KDV hariç 15 TL/kilogram olarak tekrardan belirlenmiştir.” şeklinde duyuru yapıldı. Böylelikle Tarım Kredi marketlerin sattığı 50 kilogram kristal şekerin fabrika satış fiyatı 650 liraya çıkarıldı.

GÜNCEL BİM MARKET ŞEKER FİYAT LİSTESİ

BİM marketlerde 5 kg toz şeker 65.50 liradan satılıyor

GÜNCEL ŞOK MARKET ŞEKER FİYAT LİSTESİ

Altınküp Toz Şeker 2000 Gr: 45,95 liradan satılıyor

Altınküp Toz Şeker 5000 Gr: 109,00 liradan satılıyor

Altınküp Küp Şeker 1 Kg: 24,75 liradan satılıyor

GÜNCEL MİGROS MARKET ŞEKER FİYAT LİSTESİ

Irmak Toz Şeker 1 Kg. 24,90 liradan satılıyor

Bor Şeker Küp Şeker 1 Kg: 24,90 liradan satılıyor

Irmak Toz Şeker 5 Kg: 108,90 liradan satılıyor

Bor Şeker Toz Şeker 2 Kg: 45,90 liradan satılıyor

Bor Şeker Toz Şeker 1 Kg: 23,90 liradan satılıyor

GÜNCEL A101 MARKET ŞEKER FİYAT LİSTESİ

Nar Toz Şeker 1000 G: 24,90 liradan satılıyor

Gül Aras Şeker Toz 5000 G: 108,00 liradan satılıyor

Aras Şeker Toz 1000 G: 24,90 liradan satılıyor

Petek Şeker Toz 2000 G: 46,50 liradan satılıyor

Editörün notu: Haberimizde yer alan şeker fiyatları, marketlerin resmi sayfalarından alınmıştır.