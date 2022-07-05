Sedat Peker bugün attığı Tweet’ler ile yine gündemi belirledi. Attığı 40’ı aşkın Tweet ile yine ortalığı karıştırdı. Sedat Peker’in isim listesinde ve bahsettiği biri var. O da Ali Fuat Taşkesenlioğlu’dur. Peki Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir, kaç doğumludur, nerelidir, eğitimi ve daha önce çalıştığı kurumlar hangileri? Ali Fuat Taşkesenlioğlu’nun hayatı ve biyografisi…

Sedat Peker’in bahsettiği Ali Fuat Taşkesenlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ne iş yapıyor?

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 1964 senesinde Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu olan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, iş hayatına 1988 senesinde Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi’nde başladı.

1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.’de baş uzman olarak vazife yaptıktan sonra, 1996 senesi Ekim ayında vazifeye başladığı Asya Katılım Bankası A.Ş.’de sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter Şube ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı vazifelerinde tespit edilen Taşkesenlioğlu, 2012 – 2014 tarihleri arasında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Yönetim Kurulu delegesi olarak vazife yaptı.

’17 -25 Aralık’ ardından tutuklanan Süleyman Aslan‘ın yerine Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Taşkesenlioğlu, aynı gün Halk Bankası Genel Müdürü olarak atandı.