Sedat Peker, Mehmet Ağar olayı nedir? Sedat Peker, Mehmet Ağar kavgası akılalmaz suçlama

Sedat Peker ile Mehmet Ağar arasında neler yaşanıyor? Sosyal medya yıkılmış durumda. Yaşanan kavga sonrasında Sedat Peker, Mehmet Ağar ile alakalı ağır iddialar dile getirdi. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Susurluk Davası’ndan aldığı 2 sene hapis cezası bağlamında Aydın Yenipazar Cezaevi yakınlarına helikopter pisti yaptırdığı iddiasını yalanlayarak, “Onu yaptıran o devre ki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır” açıklaması yapmıştı.

Mehmet Ağar, helikopter pisti yaptırdığı iddiasını yalanlayarak, “Onu yaptıran o zamanda ki Nazilli Belediye reisidir. Bugün de MHP Aydın İl Başkanıdır” dedi. Azeri gazeteci Eynulla Fatullayev’e konuşan Ağar “İyi kötü bir ekmek tuz yemişiz biz bu tür bir kahpelik yapmayız. Kimsenin arkasından da konuşmayız. Konuştuklarının hepsi yalandır aşağı yukarı” diye konuştu.

Mehmet Ağar tarafından yapılan bu açıklamalar sonrasında, Sedat Peker, basın danışmanı olan Emre Olur’un Twitter hesabı üzerinden bombalama yaptı. “Mehmet Ağar derin devletin başı, Mübariz Mansimov’un söylediği şeylerden sadece birini yalanlamışsın. Ancak bazı gazeteler Sedat Peker’i yalanladı diye haber yapmışlar. Reis yalanlanmayı hiç sevmez. Bence bu işi düzelt yoksa akşama SADAT’cılardan daha kötü duruma düşersin” şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden Sedat Peker, şoke eden cümleler kullandı. Bu anlamda Mehmet Ağar’a “Marinadan yapılan uyuşturucu, mazot, insan kaçakçılıklarını niye söylemedin? Kutlu Adalı cinayetini, 90’lı yıllardaki faili meçhulleri niye anlatmadın?” şeklinde seslendi.