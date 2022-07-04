Seda Sayan ve Çağlar Ökten arasında çılgına döndüren kriz! Seda Sayan’ın yaptığı gaf herkesi şok etti!

Sabahların Sultanı olarak bilinen Seda Sayan, son zamanlarda özel hayatındaki detaylarla da manşetlerde kendine yer buluyor. Yakın zamanda kendisinden yirmi beş yaş küçük olan sevgilisi Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan sosyal medyada gündem oldu. Sekizinci evliliğini elli dokuz yaşında gerçekleştiren sanatçı Seda Sayan, meslektaşı olan otuz beş yaşındaki Çağlar Ökten ile dünya evine girmişti.

Seda Sayan’ın Yaptığı Gaf Herkesi Şok Etti!

Yeni evli çift ile alakalı son detaylar insanların ilgisini çekerken Seda Sayan’ın yaptığı gaf görenleri şaşkına çevirdi. Son yorumlarıyla hayranlarını çok şaşırtan şarkıcının bu krizi nasıl aşacağı merak konusu. Aşk hayatındaki gelişmelerle manşetlerden düşmeyen Seda Sayan Yağmur Atacan’a yaptığı yorumla tepkilerin odağında. Pınar Altuğ ile evli olan Yağmur Atacan da karısından daha genç bir koca olduğu için yorumu görenler çok şaşırdı.

Kendisinden yirmi beş yaş küçük olan yeni eşiyle mutluluk pozları paylaşan Seda Sayan birden çok konuşulan isimlerden biri oldu. Özellikle arkadaşı Pınar Altuğ’un eşi hakkında yaptığı yorum sosyal medyada tartışmaların fitilini ateşledi. Sabahların sultanının yaptığı bu gaf, Pınar Altuğ hayranlarının öfkesini çekti.

Eleştirilerin Odağındaki İsim Ne Dedi

Sosyal medyada yedi kocalı Seda olarak adı geçen ünlü sanatçı, evlendiğini açıkladığından beri ikilinin arasındaki yaş farklı pek çok eleştiri aldı. Seda Sayan kendisini bu konuda eleştiren kişilere verdiği cevapta örnek olarak arkadaşının eşi Yağmur Atacan’ı gösterdi. Pınar Altuğ ve Seda Sayan sosyal medyada birbirlerine destek olarak olumsuz yorumlara ortak cevaplar vermişti. Bu esnada Seda Sayan’ın söylediği sözler büyük bir etki yarattı. Seda Sayan Pınar’ın çok iyi olduğunu ve kocasının da adam çıktığını yorumunu yapıp Allah sizi esirgesin dedi.

Düğünü aslında Prag’da yapılacak olsa da birtakım aksilikler yaşanmış ve ikilinin düğünü Türkiye’de gerçekleşmişti. Yaş farkıyla alakalı en büyük destekçisi aynı eleştirileri bir zamanlar almış olan Pınar Altuğ’dan geldi. Bakalım bundan sonra olaylar nasıl gelişecek!