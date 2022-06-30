Sarı Kırmızılılara Riva’ dan Kazandıracak Proje

Bir hayli zor günler yaşayan ve UEFA’dan da bir yıl Avrupa kupalarından men cezası alan Sarı kırmızılarda, her zaman konuşulan Riva için Dursun Özbek ve yönetim yeni bir proje üretti. Yönetimini yaptığı projelere göre; ticari alanlar, Otel, villa, Okul, futbol tesisi, Riva’dan sarı kırmızıların arazisinde olacak.

Galatasaray’ın Riva projesinden kazandığı para raporlarla açıklandı. Galatasaray 2020 yılı faaliyet raporunda Riva’dan elde edilen geliri üyeleri ile paylaştı. Galatasaray’ın 2016 yılında değerlendirmeye başladığı Riva için kulübün kasasına yüksek miktarda para girmeye devam ediyor. Protokolü yapılmasının ardından Ekim 2016’da genel kurul onayından geçen Riva arazisinin projelendirmesi sarı kırmızı kulübüne gelir sağlamaya devam ediyor.

Emlak Konut ve GYO Öncülüğünde Yürütülüyor

Emlak konut GYO öncülüğünde Galatasaray’ın Riva arazisi üzerinde Yılmaz İnşaat ve FBA Yapı tarafında geliştirilen Düşler Vadisi projesinde ilk iki etapta satışa sunulan 700 villadan 685’i satıldı. 4 Etap’tan oluşacak ve toplamda 1330 villanın yer alacağı bu proje 3. etapta ön talep dönemi başladı.

1.etapta yer alan 501 ve villanın en çok talep gören türlerin tükenmesi üzerine 199 villa sosyal tesisler ve Park alanını ruhsatlarını içeriyor. 2. etabın ruhsatı da 23.10.2020 tarihinde alınmıştır.

2020 yılının özellikle Haziran Temmuz aylarında düşük seviyelerde gerçekleşen kredi faizleri ve emlak konut GYO tarafından düzenlendi. Yapılan kampanyaların satışları üzerinde önemli diye yapılan açıklamada pandemi dönemindeki kısıtlamaların satışları olumlu etkilediği vurgulandı. Covid 19 pandemisi sebebiyle uygulanan kısıtlamalar bahçeli konutlara ve geniş ortak alanlar projelere yönelmeye sebep olmuştur. Bu dönemde oluşan deneyimlere göre etkilerinin kalıcı olması ya da uzun süre etkisine sürdürmesi beklenilebilir dedi.

Emlak Konut’ta%20’sini arsa sahibi Galatasaray kulübüne ödüyordu toplamda ödeyeceğimiz rakam 950 milyon TL idi. Bu rakamın yaklaşık 700 milyon TL’si Galatasaray spor kulübüne gidecekti. Bugünkü satış bedellerine baktığımızda toplam hasılat bedeli 9 milyar TL geldi. Tabii bu projenin tamamı 2026 yılında tam anlamıyla bitecektir. Bu 4 yılı eklediğimizde rakam 12 milyar TL’nin üstüne çıkacak dedi bu durumda kulübün geliri de 2,4 milyar liraya çıkacak.

Çıkan bir diğer gazete haberine göre Yılmaz İnşaat yönetim kurulu başkanı Hakan Yılmaz ve FBA Yapı yönetim kurulu Başkanı Fatih Aksöz projenin son durumunu anlattı. Düzenlenen toplantı ile kamuoyu ile paylaşıldı. Projeden beklenen hasılatın arttığını ve buna paralel olarak arsa sahibi Galatasaray’a düşen payın artacağını anlatan Hakan Yılmaz 2018’in son aylarında lansmanını yaptığımız projenin o dönem hasılat Bedeli 3,8 milyar idi hasılat paylaşımında bu bedelinizi 25’i Emlak Konut a ödeniyordu.

8 Kat Prim Yaptı

Projede satışa çıkan yeni etapta villaların metrekare fiyatının 50 ile 65.000 aralığında olacağını belirten Hakan Yılmaz sözlerine şunları ekledi 2018 yılının son çeyreğinde lansmanını yaptığımız projemizde villalarımız 8 kat prim yaptı. İlk lansman döneminde 1 milyon 69 bin TL’den ve satışa sunduğumuz 1+1 villalarımız şu an sahiplerini buldular. Villa sahipleri 8 Milyon TL gibi fiyatlarla devrediliyor bu hafta itibariyle 3. Etap için talep toplamaya başladık.

1 ve 2 haftaya kadar satışa çıkarmayı planlıyoruz. Düşler vadisinde toplam 1330 villamız bulunuyor; 700 tanesini satışa sunmuştuk, şimdi 300 villa daha satışa açılacak. 4. etapta da 330 ile daha satışa sunulacak ve projemizin tamamına 2026 yılında bitirmiş olacağız. FBA Yapı yönetim kurulu Başkanı Fatih Aksöz se İnşaat malzemelerinde%100’ün üzerinde seyreden artışları villa satış fiyatlarına yansıtmadıklarını söyledi.