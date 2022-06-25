Sandra Bullock Meryem Uzerli Hastalığına mı Yakalandı?

Sandra Bullock 57 yaşında ve hala Hollywood’un en beğenilen isimlerinden birisi. Bugüne kadar sayısız filmde oynayan oyuncu hala gelen teklifleri değerlendirip oyunculuğa devam ediyordu. Ancak en son yaptığı açıklamalardan sonra artık kendisini bir süre filmlerde göremeyeceğimiz kesinleşmiş oldu. Çünkü tıpkı zamanında Meryem Uzerli’nin yaptığı gibi bir açıklamada bulundu. Artık bittim kendimi çok yorgun hissediyorum diye konuştu. Bu durum da akıllara Uzerli’nin tükenmişlik sendromu hastalığını getirdi.

Bullock Neler Söyledi?

Sandra Bullock’un yaptığı açıklamalar Uzerli’nin açıklamalarına benziyor. Ancak farklı yönleri de var. Amerikalı oyuncu özellikle başkasının düzenlediği bir programa göre hayatına devam etmek istemediğini belirtiyor. Şöyle ki artık kendi yapmak istediklerini kendisinin planlayacağı ve daha düzenli ve kendi istediği gibi bir hayat yaşamak istediğini vurguluyor. Tabi bu arada özel hayatına ve çocuklarına da vakit ayırmak istediğini de söylüyor.

Bullock’un Kaç Çocuğu Var?

Sandra Bullock biyolojik olarak hiç çocuk sahibi olmamış. Ancak iki tane evlatlık çocuğu var. Çocuklardan birisi 11 yaşındaki oğlu Louis diğeri ise 8 yaşındaki kızı Laila. Çocuklarına vakit ayırmak ve artık onlarla daha çok zaman geçirmek istediğini söyleyen oyuncu film ve dizi çekimlerinin aşırı derecede yorucu ve vakit isteyen işler olduğunu ve bu yüzden de kendisini bitmiş ve tükenmiş hissettiğini vurguluyor. Sandra Bullock’un açıklamaları dikkat çekti, çükü pek çok oyuncunun son zamanlarda çok sık söylediği sözlere benzetildi.

Ruhsal ve Fiziksel Olarak Tükenme

Yoğun çalışma temposunun Sandra Bullock’u çok rahatsız ettiği belli oluyor. Çünkü oyuncu açıklamalarında aynı zamanda ruhsal ve fiziksel olarak bittiğini de ekledi. Oyuncunun sinema kariyeri neredeyse 30 yılı geçti ve bu süre içerisinde Bullock unutulmaz pek ok karaktere hayat verdi. Çok sayıda hayranı da bulunan oyuncunun açıklamaları özellikle sosyal medyada dikkat çekti ve bu konuda paylaşımlar yapılmaya başlandı. Özellikle vurguladığı konulardan birisi ise artık kendisini sağlıklı kararlar alabilecek bir durum hissetmediği. Bunun da yoğun iş temposuyla ilgili olduğunu söyleyen Bullock bir süre ara verip dinlenmediği takdirde bu ruh halinden kurtulmayacağını söylüyor.

Emekliye mi Ayrıldı?

Sandra Bullock’un açıklamaları arasında hayranlarını rahatlatacak olanlar da var. Özellikle belirttiği şeylerden birisi de kesinlikle emekliye ayrılmak istemediği açıklaması oldu. Çünkü mesleğine henüz son vermeyi düşünmüyor. Yalnız kesinlikle bir ara vermek istediği, kendisini toparlamak istediği de sözlerinden net bir şekilde anlaşılıyor. Bilindiği gibi kendisi mesleğinde oldukça başarılı bir oyuncudur. Bu durumun kendisini iyi hissettirdiğini de saklamıyor.

Bullock bu durumun kendisini rahatlattığını ve bu anlamda mesleğinin aynı zamanda kendi hayatında bir koltuk değneği gibi bir işlevi olduğunu da söylüyor. Ama bu süreçte bu koltuk değneği de yeterli gibi görünmüyor. Açıklamalardan en çok dikkat çeken cümleler ise şu şekilde “Bittim, tükendim ve sağlıklı kararlar alabilecek durumda olduğumu hissetmiyorum.”

Oyuncularda Tükenmişlik Hastalığı

Türkiye’de Muhteşem Yüzyıl dizisiyle tanınan oyuncu Meryem Uzerli de benzer açıklamalar yaparak dikkat çekmişti. Dizinin çekimleri sırasında çok yorulduğunu belirten oyuncu çok ünlü olduğu bir zamanda diziden ayrılmış ve diğer ekibi biraz zor bir durumda bırakmıştır. Bullock ve diğer oyuncular da zaman zaman bu tür şikâyetlerde bulunabiliyor. Bu durumun kesinlikle oyuncuların içerisinde bulunduğu yoğun iş temposuyla bağlantılı olduğu biliniyor. Kendi özel hayatına vakit ayıramayan ve sürekli bir koşuşturma içerisinde bulunan yerli ve yabanca starlardan bazen bu tarz haberler alabiliyoruz.