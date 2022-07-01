Samsung telefon kullananlar aman dikkat! Yavaşlığın nedeni çözüldü duyunca şok olacaksınız… Dünyanın en sevilen ve en çok tercih edilen cep telefonu markalarından bir tanesi de Samsung markasıdır. Ancak son zamanlarda bu markayı kullanan kullanıcılar cihazların yavaşlığından şikayetçi durumda. Sosyal medyada yapılan ağır eleştiriler sonucunda Samsung yetkililerinden resmi bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yavaşlığa neden olan sistemin GOS adı verilen optimizasyon sistemi olduğu açıklandı. En yakın zamanda ise sistemin güncelleneceğini ve yavaşlık probleminin ortadan kaldırılacağı ifade edildi. Yani işletim sistemi sürümünün ne zaman kullanıcılara sunulacağı ile ilgili henüz net bir bilgi verilmedi. Sürüm hazırlandıktan sonra tekrar resmi bir açıklama beklenmekte. Kullanıcılar telefonlarındaki bu sorunun bir an önce çözülmesini bekliyor.

GOS Sistemi Nedir?

GOS sistemi genel olarak işletim sistemi dahilinde olan sistemlerin pil optimizasyonu sağlayan bir sistemdir. Bu bağlamda sistem uygulamalarının daha az yer kaplamasını ve cihazın RAM açıklığına yardımcı olmaktadır. Bu sayede RAM deposu fazla olan cihazlarda daha rahat bir şekilde oyun oynana bilinmektedir. Öte yandan GOS sistemi pil tasarrufu da sağlamaktadır. Ancak Yeni çıkan uygulamalarda GOS sistemi pek fazla işe yaramamakta. Durum böyle olunca da her açılan uygulama cihazın kasmasına, donmasına veya yavaşlamasına neden olmaktadır. Bu uygulamanın sebep olduğu bu sorunun çözüme ulaştırılması bekleniyor.

Samsung Özür Diledi!

Geçtiğimiz günlerde sürümün gelmemesi üzerine Samsung kullanıcıları sosyal medya üzerinden Samsung resmi hesaba birçok gönderide bulunmuştu. Bunun üzerine Instagram resmi hesap üzerinden resmi bir özür yazısı paylaşıldı. Paylaşılan resmi açıklama da yeni sürümüm bir daha yavaşlık problemi oluşturmaması için çalıştıklarını ve bu işlemlerin biraz zaman aldığı bildirildi. Öte yandan yeni sürümün en erken tarihte çıkacağı ve her kullanıcıya çözüm sunacağı ifade edildi. Son olarak ise Samsung olarak kullanıcıların bu rahatsızlığından dolayı üzgünüz ifadesine yer verildi. Bazı uzmanların görüşlerine göre Samsung S serisi cep telefonları içinde ayrı bir sürüm çıkması gündemde. S serisi ile ilgili bir şikayet olmamasına rağmen çalışmaların devam ettiği biliniyor. Bu sorunun kısa sürede çözüme kavuşması bekleniyor.