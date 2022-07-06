Sakın bu ödemeyi yapmayın! Eğer yaparsanız emekli maaşınız düşer!

Emeklilik yaşını bekleyenler ve prim günlerini geçirenler primlerin bir fark yaratıp yaratmayacağını merak ediyor. Bu konuda detaylı bir araştırma yapmak ve prim ödemelerini bu araştırmadan elde edilen bilgilere göre ödemeye başlamak uygundur. Emekli maaşı tutarının, çalışma süresince yapılan prim ödemelerinin ortalaması alınarak belirleneceği bilinmektedir. Prim tarihinden sonra prim ödemeye devam ederseniz, bu durum emeklilik maaşınızda bir azalmaya neden olacaktır.

Ancak prim günleriniz geçmişse ve 5 yıl beklemeniz gerekiyorsa ve bu süre içinde sigorta yaptırmadıysanız sorun yok. Çok fazla prim koymak ortalama alacağından, bu ücretlerde düşüşe neden olabilir. Bu nedenle SGK Merkezi’ne giderek hesaplamalarınızı ve bu konunun risklerini öğrenebilirsiniz. Daha çok çalışmak daha fazla maaş almanız anlamına gelmiyor. Emeklilik sonrası çalışmaya devam etmek sizin için olumsuz bir durum olabilir.

Dikkat Gerektiren Hususlar!

Emeklilikte yüksek emekli maaşı almak istiyorsanız, önceki çalışmanızın asgari ücret şartlarına uyun. Bugün emekli bir vatandaş ve maaşı asgari ücrette olan bir vatandaş emekli olduktan sonra yaklaşık 1.600 lira emekli maaşı alır. 2000TL’den fazla emekli maaşı almak istiyorsanız günümüz şartlarına göre maaşın en az 3000TL olması gerekiyor. Katkı payı yüksek olanlar daha yüksek emekli maaşı alırlar. Ücretler yatırıma başlayınca ne kadar emekli maaşı alınacağı netleşir.

Yeni Düzen Geliyor!

2008 sonrası düzenlemelerle birlikte çalışma saatleri ne kadar uzun olursa, emeklilik oranı o kadar düşük olur. Çalışanlar tarafından ne kadar fazla prim ödenirse, alınan emekli maaşı o kadar düşük olur. Bu, tüm çalışanlar için geçerli değildir. Yüksek maaş alıp tavandan sigorta beyan edenler emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edebiliyor ve emekli maaşı ayda 20 lira artıyor.

Sosyal Güvenlik’e bildirilen ücretler ne kadar yüksekse, ödenen primler ve emekli aylığı da o kadar yüksek olur. Asgari ücretle ve asgari ücretin biraz üzerinde çalışanların emekli olmadığı ve daha yüksek ücret almak için daha çok çalıştığı günümüzde ne yazık ki emekli maaşları düşüyor. Emekli maaşınızın miktarını öğrenmek için ne kadar maaş aldığınıza ve ödenen primlere bakmanız gerekmektedir.