Sadio Mane: Evleneceğim Kadın Sosyal Medya Kullanmayacak ve Allah’a Dua Edecek!

Liverpool yıldızı Sadio Mane’den tartışma yaratan sözler!

Liverpool’un ünlü yıldızı Sadio Mane yine tartışma yaratan sözler söyledi! Mane yaptığı açıklamayla sosyal medyayı birbirine düşürdü.

Daha önce de yaptığı açıklamalarla gündem olan Sadio Mane yine gündeme damga vuran sözler söyledi. Ünlü futbolcu söyledikleri ile tartışma başlattı.

Sadio Mane “Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı” dedi.

Liverpool’lu Sadio Mane “Allah’a saygısı olan ve dua eden bir kadınla evlenmek istiyorum” diyerek gündeme oturdu.

Liverpool’un ünlü yıldızı Sadio Mane müslümanlara yaptığı yardımlarla ve muhafazakar açıklamaları ile tanınıyor. Senegalli futbolcu kendisine yöneltilen “Neden evlenmiyorsun?” sorusuna tartışmalı bir yanıt verdi.

Mane “Bana neden evli olmadığımı soran bir sürü kız gördüm ama zamanlarını boşa harcadıkları için üzgünüm. Evleneceğim kadın sosyal medya kullanmamalı. Allah’a saygısı olan ve dua eden bir kadınla evlenmek istiyorum.” dedi.