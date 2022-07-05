RTÜK’ten Survivor All Star Açıklaması! Survivor SMS Yarışmasıysa Neden Yarıştılar?

TV8’in fenomen yarışması Survivor All Star 2022 tartışması devam ediyor!

Acun Ilıcalı’nın reyting rekortmeni fenomen yarışması Survivor All Star yarışmasının bu seneki şampiyonu Nisan Bölükbaşı oldu. Ancak bu senenin şampiyonu kimseyi tatmin etmedi.

Survivor All Star yarışmasında Nisa’nin şampiyonluğu hak etmediği görüşü giderek büyüyor. Tartışmaya RTÜK DE dahil oldu!

Survivor All Star yarışmasında yarışmacılar bir ada yarışmanın adına yakışır şekilde Survivor yaşamış etap etap yarışmalarda emek vermişlerdi. Ancak Nisa çoğu zaman sakat olarak yarışmalarda yer almamıştı. Son 3’e kaldığında ise SMS oyları yani fanları ile Survivor yarışması şampiyonu olmuştu. Survivor yarışmasının şampiyonu yata yata hak etmediği halde Nisa oldu görüşü çoğalıyor.

Yarışmayla ilgili olarak gelen tepkiler de “Survivor yarışması mı SMS yarışması mı? E neden o kadar insan emek verdi o kadar yarıştı madem fanlar beliyor sonunda şampiyonu” görüşü yarışmayı izlemeyenlerde dahi var oldu. Yarışmada bir kadın şampiyon olacaksa bu Nisa değildi en azından yorumları da yapıldı.

RTÜK ACUN’A SESLENDİ!

Tartışmalar devam ederken RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’da tartışmaya dahil oldu.

İbrahim Uslu attığı tweette “Hem gelen tepkiler hem yorumlar hem de şikayetlere bakacak olursak #SurvivorAllStar2022 yarışmasında yarışma sonuç aşaması veya son finale doğru uygulamaları ile yarışmayı takip edenleri pek de tatmin etmemiş durumda. Bir çok açıdan büyük bir tepki var yarışma organizasyonuna.” diyerek Acun Ilıcalı’ya seslendi.