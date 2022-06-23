Romantik Komedi Yaz Dizilerine Sosyal Medya Darbesi! Reyting Sistemi Dram Tabanlı Halk Yarattı!

10 ay boyunca maruz kaldığımız televizyonlardaki dram acıtasyon şiddet temaları tam bitti 2 ay içimiz açılacak kafamız dağılacak güleceğiz derken sosyal medya bilirkişilerinin yarattığı algı reyting sistemi ile birleşince yüzümüz gülmedi!

Bu sene yaz dizileri oldukça düşük reytinglerle seyretmeye devam etti. Klişe kelimesini dileye dolayanlar oysa ki her sezon klişenin en dibi dramları baş tacı yaptı. Dram dizilerinin tümünün ana teması zengin fakir iken ve bayık aşklarken Türk halkının romantik komedi türüne düşmanlığı adeta tez konusu..

Tek tük orjinal yapımlardan olan kendi ayakları üzerinde duran başarılı meslek sahibi güçlü kadınların ana tema olduğu dramı dozunda acıtasyonsuz eğlenceli ve ters köşeli Evlilik Hakkında Her Şey dizisini de izlemeyen türk halkı bu senenin hukuk dizilerini bir de instagram magazin sayfası destekleri olunca reytinglerde zirveye taşıdı. Tabi tarihi bol şiddetli propagandalı klişe osmanlı dizileri son yılların olmazsa olmazı! Tarihi dizilerin AB grubunda birinci sıralarda yer alması da anlaşılamayan bir diğer olay.

Türk halkının zaten tek tük çekilen romantik komedi türüne düşmanlığı bu senede yukarılarda. Hatta öyle ki romantik komedi türünü Türklere özgü sanıp sildirmeye dahi çalışan bir öfke.. Tabi dünya geneline en düşük iq ve okuduğunu anlama sıralarında gerideki halimiz düşünülünce bu çerezlik yapımları izlemeyip hatta düşman olup her dakika yoğun kafa yoran ağır yapımlar izlemesi de ilginç sonuç değil mi.. Tabi ki başarılı drama dizilerimiz var ancak son yıllarda komedi dizilerimiz hiç yok. Yaz gelince iki iç açan eğleneceğimiz güleceğimiz absürt romantik komedi izleyeceğiz derken şimdi onun da ayağı kesiliyor..

Neyse gelelim bu sezon içimizi açacak diye beklerken reyting savaşında kaynayan yaz dizilerine. Bu sene her ne kadar yeni neslin Kiralık Aşk diye olduğunu bilse de aslında kapıyı açan yapım başarılı yapım Aşk Oyunu dizisinin benzerlerini pek göremedik. Sosyal medyanın bolca “Ay yaz dizileri zengin çocuk fakir kız” diyerek analiz kastığı ama tüm sezon boyunca zengin fakir klişe dramasını ayıla bayıla izlediği dizileri ile karşılaştırılması sonrası bu sene yaz dizileri dijital platformların da çoğalmasıyla düşüş yaşadı.

Üzerine birde kanalların anlamsız rekabeti eklendi. Türk halkının en çok ihtiyaç duyduğu ekranlarda iç açıcı yapımlar olmasıyken kanalların neredeyse tüm günleri boşken hepsi olan tek tük yaz dizilerinin karşısına birbirlerinin dizilerini koyarak reytingleri iyice dibe getirttirip yazdan da erken final kapısını araladı..

Neyse bize yine bol ağır yapımlar, acıtasyon, dram, şiddet, şiddet övgüsü, şiddete iten nedenler diyerek normalleştirme, ağlayan ezilen öldürülen kadınlar, doğaya hayvanlara sevgi duyanları boş gören senaryolar, tarihi şiddet klişe propaganda dizileri..