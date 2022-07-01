Rol Aldığı İçimizdeki Ateş Dizisinde Hayatından Bir Parçaya Rastladı!

Çok beklenen ‘İçimizdeki Ateş’ dizisi Perşembe akşamları seyirciler ile ATV ekranında buluşmaya başladı. Bu yapımda ‘Tülin’ karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, sevenlerinin karşısına bir yıl aradan sonra tekrardan çıkmış oldu. Daha önce ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin yedinci sezon çekimlerinin başlamasıyla beraber ortaya çıkan kriz ile dizi iptal olmuştu. Bunun ardından güzel oyuncu Ceren Benderlioğlu başka bir sezon için dizi ile herhangi bir anlaşma yapmamıştı. Başarılı oyuncu girdiğimiz yaz döneminde tekrardan hayranlarının karşısına çıkıyor.

Bu sefer de tekrardan ATV ekranlarında ‘İçimizdeki Ateş’ dizisinde başrol oyuncu olarak yer alacak. Ceren Benderlioğlu, dizide ‘Tülin’ karakterine hayat verecek. Hikâyedeki ‘Tülin’ karakteri adalete tüm benliği ile inanan ve bu inancının yolunda büyük mücadeleler veren başarılı bir avukattır. Ceren Benderlioğlu, dizide kendisi gibi tecrübeli oyuncu Burak Sevinç ile başrolü paylaşıyor.

Hale, Bahar, Mert ve Ege isimli karakterlerimizin üniversiteyi bitirerek genç stajyer avukatlar olarak bir hukuk bürosuna girip de iş dünyasına atılımları ile başlıyor dizi. Hikâyede yer alan bu dört genç stajyer avukatın hayatlarında ve işlerinde onlara yol gösterici olan kişilerden birisi olan ‘Tülin’ karakterini de güzel oyuncu Ceren Benderlioğlu canlandıracaktır.

“17-25 Yaş Aralığı Gençlerimiz İçin Dönüm Noktası!”

Sevilen oyuncu stajyer avukatlık yapan dört gencin hayatlarında yaşadıkları tecrübelere odaklanan bu dizi ile ilgili birkaç ufak detayı aktardı. En başta tüm gençler için 17-25 yaşlarının çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Daha sonra; 17-25 yaş grubu gençler için bu dönem bağımsız olmaları ve kendi kararlarını vermek konusunda çaba harcamaları için gereken bir dönem diye konuştu.

Okulunu tamamlaması, işe girmesi ve en önemlisi kendini var etmesi için gereken bir zamandır. Üniversite ile biten son süreçte işe girmek ve artık bir şeyleri ayakta tutma isteği ile dolup taşan bir dönemdir. Şahsen benim o dönemim gerçekten çok farklıydı. Hayata tutunmak; bir geçiş sürecidir. Bu nedenle de beni bu senaryo çok fazla kendine çekmiştir.”

Okuduğu üniversiteyi bitirme ve işe başlayarak şahsı için yepyeni bir hayat kurma döneminde hayatı adına çok zorlu yollardan geçen Ceren Benderlioğlu. Hikâyenin bu kısımlarını kendi hayatına da ufak ufak dokunması nedeniyle çok sevmiş. Ve bu kısımların onu çektiğini dile getirdi. “Dört gencimizin de hayatta bir yerlere gelme ve hayatta tutunma idealleri beni etkiledi. Çokça çabalamaları ise beni bu hikâyeye sağlam şekilde bağladı.” sözlerini kullandı. Başarılı oyuncu Ceren Benderlioğlu, kadrosunda yer aldığı ‘İçimizdeki Ateş’ dizisinin hikâyesinde kendi hayatına benzetti. Hayatı ile örtüşen pek çok nokta bulduğu için bu projeyi her şeyden ve herkesten çok sahiplendiğini açıkladı.

‘İçimizdeki Ateş’ Olumlu Yorumlara Ev Sahipliği Yaptı!

‘İçimizdeki Ateş’ genç oyuncuların öne çıktığı bir hukuk dizisi olarak ortaya çıkması seyircilerin ilgisini çekti. Dizinin Perşembe akşamı yayınlanan ilk bölümünün hemen ardından sosyal medyada toplanan çok olumlu yorumlarla reyting açığı kapatıldı. Sosyal medyada yer alan yorumlara bakılarak dizinin kaliteli bir içeriği olduğu söylenebiliyor.

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken dizinin hikâyesi seyirciler tarafından tam puan aldı. Yorumlardan sonra izleyicilerin reytinglerin artacağı temennisinde bulunmaları dizinin çıtasını daha üst seviyelere çıkardı. Dizinin yaz döneminin ilgi çekecek olan yapımları arasına girebileceği söyleniyor. Genç oyuncuları öne çıkarmalarıyla seyircinin oyuncuların kariyerleri hakkındaki olumlu yorumları da oldukça fazla. Dizinin ikinci bölümü 30 Haziran Perşembe günü ekranlarda yerini alacak.