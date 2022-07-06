Resmi Gazetede son dakika yayımlandı! Otomobillere 300 bin TL indirim müjdesi verildi

Otomobil almanın günümüzde oldukça zorlaşması sonrasında devlet bazı alternatifler üretmeye başladı. Bu anlamda resmi gazete tarafından yayımlanan bir duyuru herkesi heyecanlandırdı.

Resmi gazetede yayımlanan ve alınan karar ile birlikte elektrikli otomobiller için ÖTV indirimi yapıldı. Bu kapsamda orta sınıf otomobillerde yüzde 10 indirim yapılırken, motor gücüne göre ise bazı arabalarda indirim miktarı yüzde 30’ları bulmuş durumda ve hatta geçti. Daha önce elektrikli araçlar için hiç bir düzenleme yapılmadığı için hükümet eleştiriliyordu. Sonrasında yapılan düzenleme yüzleri güldürdü. ÖTV düzenlemesi, Resmi Gazetede yayımlanarak dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle pek çok elektrikli otomobilin fiyatında dev indirimlerin olması muhtemel gözüküyor.

Elektrikli araçlarda yapılan yeni düzenleme sonrasında otomobil fiyatlarında bariz düşüşler oldu.

Motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan arabalarda ÖTV, yüzde 10 oldu.

160 kW altı, matrahı 700 bin TL ve üstü olan arabalarda ÖTV yüzde 40 oldu.

160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL’yi geçmeyenlerde ÖTV yüzde 50 oldu.

60 kW üstü ve matrahı 750 bin TL’yi geçenlerde ise ÖTV yüzde 60 olarak oldu.

İşte yapılan ÖTV indirimi sonrasında fiyatı düşen araçlar

Hyundai Kona Fiyatı

Eski fiyat: 895 bin TL iken

Yeni fiyat: 787 bin TL oldu

Mini Cooper SE (137 kW)

Eski fiyat: 1 milyon 198 bin 176 TL iken,

Yeni fiyat: 823 bin 745 TL oldu

Seres 3

Eski fiyat: 1 milyon 150 bin TL iken

Yeni fiyat: 790 bin 625 TL oldu

Skywell ET5

Eski fiyat: 1 milyon 038 bin 333 TL iken

Yeni fiyat: 713 bin 854 TL oldu

Volvo XC40 (170 kW)

Eski fiyat: 1 milyon 354 bin 647 TL iken

Yeni fiyat: 1 milyon 266 bin 700 TL oldu