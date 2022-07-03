Renault piyasaya ayar verdi! Renault en ucuz sıfır arabasını satışa sundu! Otomotiv sektörü darmaduman oldu… Ülkemizde en fazla satan modellere sahip olan Fransız dev otomobil üreticisi Renault yeni bir model ile piyasayı adeta yıkacak. Ülkemizde otomobil fiyatlarında yaşanan olağanüstü arış sonrası Renault herkesin otomobil sahibi olması için en ucuz arabasını Türkiye’ye getirdi. Bu otomobil Renault Clio’dan bile ucuza satılıyor. İşte Renault Kwid hakkında tüm haberler…. Ülkemizde otomobil almak bihassa sıfır almak oldukça lüks olmuş durumda. Vatandaşlar ucuz otomobil bulmakta zorlanırken Renault tarafından bayram ettiren hamle geldi. Renault modelleri arasında en ucuz arabasını satışa sundu. Renault en uygun fiyatlı SUV modeli olan Kwid modelini Türkiye’ye soktu.

Renault B-SUV Kwid Özellikleri ve Fiyatı Belli Oldu

B-SUV Kwid modeli Renault tarafından üretilen en ucuz SUV olarak dikkat çekiyor. B-SUV Kwid özellikleri ise baya bir tatmin edici. 1 litrelik motoru ile 67 beygir güç veriyor. Bu kapsamda 279 litre bagaj hacmi ile tatmin ediyor. B-SUV Kwid benzin tankı ise 28 litredir. 3.731 metre uzunluğundaki otomobilin genişliği 1.579 metre iken yerden yüksekliği 1.490 metredir. Renault B-SUV Kwid fiyatı ise en çok merak edilenler arasında… B-SUV Kwid satış fiyatı her şey dahil sadece 260.000 bin TL civarında olması bekleniyor. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.