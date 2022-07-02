Redmi Note 10, POCO X3, POCO M3 devlet eliyle toplamda yalnızca 5.148 TL’ye satılıyor! Telefona 20 bin ödemeyin… İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar göz önüne alındığı zaman cep telefonlarının da yapılan zamlardan nasibini aldığını görüyoruz. Orta sınıf cep telefonlarının fiyatı bile 5 bin TL’den başlıyor. iPhone ise artık hayal oldu. Bu bağlamda devlet kendi eliyle ucuza cep telefonu satıyor. Ticaret Bakanlığı vatandaşlar için oldukça uygun fiyatlı telefonları tedarik ediyor. Bakanlık, yurtdışından getirilen ve mevzuat uygunsuzluğu nedeniyle el koyulan cep telefonlarını birinci elden satıyor. E-ihale sisteminden satışa sunulan cep telefonları çok uygun fiyatlara satın alınabiliyor. Peki e-ihale cep telefonu nasıl alınır?

Cep Telefonu Almak Bu Sistem İle Oldukça Kolay

Ticaret Bakanlığı bağlamında açılışı yapılan e-ihale sisteminde açılan cep telefonu satış ilanları düzenli olarak yayınlanıyor. Vatandaşlar almak istedikleri telefonları buradan takip ediyorlar. Cep telefonu almak için yapmanız gereken adımlar vardır. Satışa esas bedeli üzerinden belirlenen teminat bedelinin kamu bankalarına yatması gerekiyor. En yüksek teklifi veren kişi ise cep telefonunu satın alma şansını elde ediyor.

Güncel E-İhale Cep Telefonu İlanları

CEP TELEFONU REDMİ NOTE 10 İBARELİ 1 Adet CEP TELEFONU POCO X3 NFC İBARELİ 1 Adet CEP TELEFONU POCO M3 İBARELİ 1 Adet -KULLANILMIŞ TELEFONLARDA ŞİFRE / PAROLA / SİM KİLİDİ ​​(I-CLOUD ŞİFRESİ VB.) BULUNMASI HALİNDE; SÖZ KONUSU ŞİFRE / PAROLALARIN TEKNİK OLARAK İPTAL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ, İPTAL EDİLEBİLMESİ / KIRDIRILABİLMESİ HALİNDE TÜM BU İŞLEMLER İLE BU KONUDA OLUŞABİLECEK MASRAFLAR ALICININ SORUMLULUĞUNDADIR

E-ihale aracılığıyla cep telefonu almak için tıklayınız

Editörün notu: Cep telefonu fiyat listesi eihale.gov.tr sitesinden temin edilmiştir