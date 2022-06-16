Recep İvedik 7 Sadece Disney Plus’ta Yer Alacak! Ne Zaman Yayınlanacak?

Şahan Gökbakar’ın Recep İvedik serisinin 7. filmi Türkiye’ye yeni gelen Disney Plus’ta yayınlanacak!

Şahan Gökbakar’ın yeni filmi Recep İvedik 7 filminin kadrosunda Öznur Serçeler, İrfan Kangı, Murat Ergür, Eray Türk ve Nurullah Çelebi yer alacak.

Türkiye’nin en çok izlenen filmleri arasında olan Recep İvedik filminin 7. filminden ilk kareler geldi! Merakla beklenen Recep İvedik 7 filmi sadece Disney Plus’ta yayınlanacak!

Recep İvedik 7 filminde şehir hayatının zorluğundan bunalan Recep İvedik yakın arkadaşı Nurullah’ı da yanına alıp babaannesinin miras bıraktığı köy evine gider. Recep İvedik köy hayatının tadını çıkarmak isterken köye yapılacak olan ve doğaya zarar verecek büyük bir inşaat projesiyle karşı karşıya gelecektir.

Disney Plus’ın yer verdiği duyuruda Recep İvedik 7 filminden kareler paylaşıldı.

Recep İvedik film serisinin en en çok izlenen film Recep İvedik 5 olmuştu. Bu sefer sadece dijital platformda yayınlanacak olan Recep İvedik filminin son filminin ne kadar izleneceği merak ediliyor.

Ayvalık’ta çekilen filmden tanıtım kareleri yayınlandı.