PTT şubelerinde bayram öncesi kuyruk oluştu! 15.000 TL ödeme yapılacak… PTT bağlamında ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için güzel haberler gelmeye devam ediyor. PTT, aktif bank ile işbirliği içinde vatandaşlara nakit para sunacak. PTT ve aktif Bank işbirliği yaparak, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara oldukça makul faiz oranlarıyla para veriyor. PTT kredi şartlarına uyan vatandaşlar gün içinde paralarını online olarak veya PTT şubelerine giderek alabilecekler.

PTT ihtiyaç kredisi olarak başlattığı kampanya ile bayram öncesi nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara aktif bank ile işbirliği yaparak, 15.000 TL kredi veriyor. Vatandaşlar 15 bin TL almak isterlerse eğer kredi notlarına bakılmadan hızlıca kredilerini hesaplarında görecek. PTT üzerinden kredi almak için kendi cep telefonunuzdan SMS atmanız yeterlidir. Nakit para ihtiyacım var diyorsanız ve bayram öncesi sıkıştıysanız PTT size altın tepsi de 15.000 TL parayı 3 sene geri ödemeli olarak sunuyor.

PTT üzerinden SMS ile müracaat yapabilirsiniz

PTT bağlamında emekli maaşı alıyorsanız, ya da sigortalı olarak çalışıp PTT üzerinden kredi almak isterseniz şartlar oldukça kolay. Kredi notunuz düşük olsa bile kredi alma imkanınız bulunuyor. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına girerek işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişiler banka şubelerine giderek süratli bir şekilde 3 sene vadeli kredi alabiliyorlar. Cep telefonunuzdan SMS ile başvuru yapmak isterseniz, PTT yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazarak 3050 numarasına ücretsiz bir şekilde SMS atabilirsiniz. Gönderilen mesaj ardından banka süratli bir şekilde sizlere netice verecek onaylanan tutarı da en yakın banka şubesine giderek kullanabileceksiniz.

PTT 15.000 TL 36 VADELİ KREDİ HESAPLAMA