PTT personel alımı başvuru formu nasıl doldurulur? PTT yazılı sınavda ne sorulur? İşte PTT’nin aktif personel aldığı bölümler

PTT’de görevlendirilecek olan çalışanların doldurmaları gereken başvuru formunda beyan etmeleri gerekli bilgiler şöyle sıralanmıştır:

• Adı

• Soy adı

• T.C. kimlik numarası

• Doğum yeri

• Doğum tarihi

• İkamet adresi

• Baba adı

• Hangi il ve ilçede çalışmak istendiği

Temel bilgilerin talep edilmesinden sonra, PTT şubelerinde çalışmak isteyen kişilerden bazı özel bilgiler de talep edilir. Bu bilgilerin de ilgili forma yazılmasından ve imzalanmasından sonra başvuru tamamlanmış olur.

PTT Yazılı Sınavda Ne Sorulur?

PTT iş başvurusu sınavında sorulan soruların konuları, şöyle belirlenmiştir:

• Türkçe Paragraf, Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları

• Sözel Akıl Yürütme

• Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme

• Temel Yurttaşlık Bilgisi

• Türkiye Coğrafyası

• Genel Kültürel ve Güncel Sosyo Ekonomik konular

• Ölçme becerisi

Belirlenmiş olan bu konuların her birinin soru sayısı, sınavların yapıldığı yıllara göre değişiklik gösterir. Bu nedenle her bir konuya ayrı ayrı çalışılarak yüksek puan alınması gereklidir. Yazılı sınavdan yüksek puan alınması, başvuru sahiplerinin öncelikli olarak alınmasını ve rakiplerinin üzerine çıkmasını sağlar.

PTT Yazılı Sınavdan Kaç Alınması Gereklidir?

Girilen PTT yazılı sınavında adayların en az 70 almaları gereklidir. KPSS puanı istemeden yapılmaya açık olan başvurularda alınması gereken bu puan ile beraber sözlü mülakattan da geçilmesi gereklidir. Sözlü mülakatın da geçilmesi ile beraber PTT çalışanı olunabilir.

PTT Hangi Bölümlere Personel Alır?

PTT’nin aktif personel aldığı bölümler, şöyle sıralanmıştır:

• Büro Görevlisi

• Dağıtıcı Eleman

• Avukat

• Mimar

• Mühendis

• Tekniker

• Gişe elemanı

Bu bölümlerin her biri için PTT personel alımlarında kişilerin mesleki yeterlilikleri de ölçülür. Yeterli görülmeyen adaylar, personel olmak için girdikleri sınavdan yüksek puan almış olsalar bile çalışmaya başlayamazlar.