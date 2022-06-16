PTT PERSONEL ALIMI 2022 – KPSS şartsız sınavsız PTT 55.000 personel alımı başvuru şartları neler?

Güncel PTT personel alımı, 2022 yılında gerçekleştirilmesi planlanan durumlardan biridir. PTT personel alımı ile beraber, yaklaşık 55.000 PTT personelinin alınacağı ve istihdam edileceği bilinir.

KPSS’siz, Sınavsız PTT Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

PTT alımı başvuru koşulları, şöyle sıralanmıştır:

• Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

• 18 yaşından büyük, 36 yaşından küçük olmak

• Uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili bir geçmişinin bulunmaması

• Askerlik ile ilişiği bulunmamak

• Görev yapmasını engel olacak herhangi bir akıl ruh sağlığının bulunmaması

• Hangi pozisyona atanacaksa, bu pozisyon için gerekli olan akademik yeterliliğe ve özel şartlara sahip olmak

• Daha önce çalışılan bir kurumdan disiplin suçu ile ayrılmamış olmak

• Zorunlu görev süresinin bir başka alanda bulunmaması

• Yüz kızartıcı suçlar, terör suçları gibi suçlardan altı aydan az bile olsa hüküm giymemiş olmak

PTT Personel Alımı Ne Zaman?

PTT’nin güncel personel alımı zamanı, henüz belirlenmemiştir. Belirlendiği zaman PTT’nin resmi internet adresi üzerinden yayınlanacak olan ilan ile beraber başvuruları açılır.

PTT Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT’de çalışmak için yapılacak olan başvurular için öncelikle PTT tarafından doldurulması zorunlu tutulmuş olan başvuru formunun doldurulması gereklidir. Başvuru formundan sonra personel adayları, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olan sınava girmelilerdir. Yazılı sınavdan PTT tarafından belirlenmiş olan puanı alan kişiler, mülakata çağırılır. Mülakattan geçilmesi ile beraber PTT personel alımı gerçekleşir ve kişiler, eğitime başlatılarak çalışacakları yere atanırlar.