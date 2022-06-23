PTT, Kurban Bayramı öncesi 2000 TL hediye çeki mi verecek? PTT 2000 TL hediye çeki gerçek mi?

PTT, bilindiği gibi ülkemizin en büyük kamu kurumları arasında yer almaktadır. Milyonlarca insanın her gün uğrak yeri olmayı başarmıştır. Kurban bayramı öncesinde sosyal medya ve Whatsapp grupları bağlamında çıkan haberler vatandaşları mest edecek cinsten oldu. Bu anlamda PTT kuruluş yıldönümüne özel olarak 2000 TL hediye çeki vereceği iddia edildi. Bazı internet siteleri ise bunu haber yaptı ve vatandaşların bunu sormak için PTT’ye gitmesine neden oldu. Peki 2000 TL hediye çeki gerçek mi? İşte haberimizin detayları…

Son zamanlarda sosyal medya hesapları ve Whatsapp gruplarında konuşulan bir konu var ki o da PTT’nin 2000 TL hediye çeki vereceği iddiası. Detaya indiğimiz zaman vatandaşlar, Whatsapp’tan gelen mesajları belirli olan insanlara ileterek, kazanacağını öne sürüyor.

2000 TL hediye çeki gerçek mi?

Daha çok olarak whatsapp bağlamında gelen mesajlar sonrasında vatandaşlar PTT şubelerine akın etmeye başladı. Whatsapp’tan gelen linke tıklandığı vakit PTT’den Kurban Bayramı öncesi 2000 TL hediye çeki kazanılacağı gerçek dışıdır. Vatandaşlara gelen bu linkler dolandırıcılar tarafından yollanıyor sakın itibar etmeyiniz.