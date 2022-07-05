PTT ev hanımlarına güzel haber verdi! Para dağıtıyor almak için başvuru yapmak şart gelir belgesi istenmiyor

Günümüzde sosyal yardımlar büyük ölçüde artış göstermiştir. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre ihtiyaç sahiplerine yönelik 45 farklı yardım paketi bulunmaktadır. Bu yardım paketleri ihtiyaç sahiplerinin geçimine destek olacak şekilde hazırlanmış ve sunulmuştur. Yapılan sosyal yardımların niteliği kişilerin ihtiyaçları gözetilerek planlanmaktadır. Birçok etkenin bulunduğu sosyal yardımlarda hak sahibi olabilmek için özel şartların ve durumların olması gerekmektedir.

Ptt’nin ev hanımlarına yönelik yaptığı sosyal yardımın içeriği böyle bir özel şart aranmamaktadır. Fakat özel durum ve şart gerektirmeyen sosyal yardım geri ödemesiz değildir. Geri ödeme şartı yani kredi şeklinde ev hanımları dahil bir çok kişinin faydalanacağı bir kampanyadır. Kampanyanın asıl sebebi kredi notu düşük kişilere para yardımı yapabilmektir. Bu doğrultuda yardımdan faydalanabilmek için Pttbank aracılığı ile yapılacak kredi başvurularında 10 bin TL ye kadar kredi verilmektedir. Krediden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi kişiler başvurularını PT’nin web sitesi üzerinden yapabilirler.

PTT Neden Para Dağıtıyor?

Ülkemizin en eski kuruluşlarından biri olan PTT ihtiyaç sahiplerini gözeterek sosyal yardımlar ve kampanyalar düzenlemektedir. Bu kampanyalar vatandaşları maddi sıkıntılardan biraz olsun kurtarmak için yapılmaktadır. İhtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayan bu kurum herkese uygun kampanya ve yardımlarla ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda bir aracı olan kuruluşta pandemi döneminde faydasını görmüş bulunduk. Pandemi destek yardımları PTT aracılığı ile sahiplerine ulaştırılmıştır. Böylece hem yardıma ihtiyacı olanlara yardımlar yapılmış oluyor hem de bu yardımları PTT kendi kurum aracılığıyla yapacak. Bu yardımlardan yararlanmak isteyenler internet üzerinden veya PTT şubelerine giderek gerekli bilgilere ulaşın.

PTT Yardım ve Kampanyalardan Kimler Faydalanabilir?

İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen duruma yönelik yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımların başında sosyal yardımlar gelir. Sosyal yardımlardan faydalanabilmek için gelir beyanı ile dilekçe verilmelidir. Bu dilekçenin onaylanması durumunda düzenli olarak devlet tarafından yardımlar yapılır. Sosyal yardımlardan sadece belirli özel durumu karşılayan kişiler faydalanabilir. Sosyal yardımlarda hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilmek için E devletten başvuru yaparak öğrenebilirsiniz.